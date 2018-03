Wiesloch/Baiertal. (hds) Für das geplante neue Feuerwehrhaus in Baiertal hat sich Wieslochs Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich darauf festgelegt, den von der Verwaltung favorisierten Standort am "Sauberg" weiter zu verfolgen und die entsprechenden Schritte einzuleiten. Notwendig wird der Neubau, da das derzeitige Domizil im Ortskern, direkt neben der Gemeindeverwaltung gelegen, längst nicht mehr den Ansprüchen genügt und die Feuerwehr sich schon länger für eine bessere Lösung stark gemacht hatte. Vor der Entscheidung im Gemeinderat hatte sich bereits der Ortschaftsrat einstimmig für die jetzt gewählte Alternative ausgesprochen.

Untersucht worden waren im Vorfeld verschiedene Standortmöglichkeiten, am Ende blieben nur zwei in der engeren Wahl. So wurde geprüft, ob das jetzige Domizil erneuert und gleichzeitig das Bürgerhaus saniert werden könnte oder ob ein kompletter Neubau nicht günstiger wäre. Nach den Berechnungen der Verwaltung würde die Variante eins mit mehr als fünf Millionen Euro den städtischen Haushalt belasten, die Lösung auf der "grünen Wiese" nach der vorgestellten Kalkulation lediglich mit 3,15 Millionen Euro zu Buche schlagen. Einbezogen in die Überlegungen ist jeweils auch der Neubau oder die Sanierung des Bürgerhauses.

Harald Schneider und Rüdiger Schwalb von den städtischen Bereichen "Stadtentwicklung" und "Gebäudeservice" zeigten auf, dass der Bereich am "Sauberg" nicht nur aus finanziellen Gründen die bessere Alternative sei. Man habe am jetzigen Standort bereits Probleme mit dem Hochwasser und aufgrund der räumlichen Enge sei eine vernünftige Planung schwierig. Am "Sauberg" müssten allerdings noch die entsprechenden Grundstücke erworben werden. Die Verwaltung versprach ein "zeitnahes Vorgehen". Beim Blick auf die vorgelegte Kalkulation geht man bei Beibehaltung des jetzigen Standortes von einem Abriss des bestehenden Bürgerhauses und einem Neubau aus, der nach einer groben Schätzung insgesamt alleine über drei Millionen Euro kosten würde. Hinzu kämen zwei Millionen Euro für den Neubau des Feuerwehrhauses. Der Standort am "Sauberg" sei entscheidend günstiger. Bei den vorläufigen Berechnungen geht man von ebenfalls zwei Millionen Euro für den Gebäudekomplex aus, das Bürgerhaus würde nicht neu errichtet, sondern lediglich saniert werden (850.000 Euro), für Erneuerungsmaßnahmen in der Etten-Leur-Halle sind 200.000 Euro sowie für weitere Maßnahmen wie Erschließung und Grundstückskäufe 100.000 Euro vorgesehen.

Nach Worten von Michael Schindler (Freie Wähler) müssten jetzt nach langen Diskussionen "die Taten folgen" und damit die berechtigten Forderungen der Feuerwehr erfüllt werden. Bedenken hatten die Grünen. "Wir haben den Unsicherheitsfaktor der noch nicht bekannten Grundstückspreise, außerdem könnte es auch an dieser Stelle zu einer Lärmbelästigung für die unmittelbare Nachbarschaft im Neubaugebiet kommen", so Susanne Merkel-Grau. Sie regte Überlegungen an, ob man sich künftig angesichts der Haushaltslage überhaupt noch vier Feuerwehrstandorte im Stadtgebiet leisten könne. "Es müsste mal überdacht werden, ob nicht beispielsweise eine Zusammenlegung der Wehren von Baiertal und Schatthausen Sinn machen würde", fügte sie hinzu. Vielleicht könnten damit neue Perspektiven für die Feuerwehr entwickelt werden. "Dem jetzt vorgelegten Vorschlag werden wir daher mehrheitlich so nicht zustimmen", schloss sie ihre Ausführungen.

Eine Zusammenlegung kommt aufgrund der lokalen Gegebenheiten nach Ansicht von Orhan Bekyigit (AWL/WGF), selbst Feuerwehrmann, nicht in Betracht. "Wir müssen die festgelegten Zeiten, die zwischen Alarmierung und Eintreffen am Ort des Geschehens einhalten und dies wäre von einem zentralen Standtort nicht möglich", argumentierte er. Oberbürgermeister Dirk Elkemann verwies auf die Verbundenheit zum Heimatort. "Die ist für viele ausschlaggebend, sich überhaupt bei der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren", sagte er. Unterstützt wurde er von Klaus Rothenhöfer (SPD), der es ebenfalls als wichtig bezeichnete, dass die "Leute, die bei der Feuerwehr ihren freiwilligen Dienst leisten, aus dem Stadtteil kommen". Die jetzt gefällte Entscheidung sei nach dem Motto "Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" richtig.