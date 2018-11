Baiertal. (aot) "Sie zog ihre Waffe und drehte sich um. Da stand er schon im Zimmer. Groß, knochig und bleich. Ein Mann, der aussah, als wäre er gerade von der Bahre des Totengräbers geklettert." Die Rede ist von Kommissarin Maria Mooser und Fred Kullni, einem, dem sie alles zutraut. Beide sind Hauptpersonen des Krimis "Kurpfalzgift", aus dem die in Heidelberg lebende Autorin Marlene Bach beim "Literaturfrühstück" im Pauline-Maier-Haus in Baiertal las.

Es ist bereits ihr fünftes Buch mit "der nicht ganz einfachen Kommissarin", die eine Schwäche für süße Stückchen hat und - so Bach - "das Herz auf dem rechten Fleck trägt". Maria Mooser zur Seite steht Roland Alsberger "mit dem dezenten Geruch nach teurem Rasierwasser und blank geputzten Armani-Schuhen", der nicht nur ihr Assistent ist, sondern seit geraumer Zeit auch der Freund ihrer Tochter Vera, zu der die Kommissarin ein sehr gespanntes Verhältnis hat.

In "Kurpfalzgift" erzählt Marlene Bach, wie der streitbare Kurpfälzer Viktor Beerkamp spurlos verschwindet. Er hinterlässt einen großen Blutfleck in seinem Arbeitszimmer und einen rätselhaften Hinweis auf Perkeo. Im Laufe der Ermittlungen tritt die wahre und bis dato unbekannte Geschichte des trinkfreudigen Hofzwergs und Mundschenks auf dem Heidelberger Schloss zutage. Demnach starb dieser an einem vergifteten Trunk, der ihm angeblich zu Wachstum verhelfen sollte. Diese Erkenntnis bringt Maria Mooser und ihr Team nicht wirklich weiter, heizt aber die Spekulationen gewaltig an, vor allem, als noch ein zweiter Mann verschwindet. Hatte Beerkamp seine Nase zu tief in fremde Angelegenheiten gesteckt? Oder handelt es sich um eine ganz simple Beziehungstat? Fragen über Fragen stellen sich der Heidelberger Kripo, genauso wie dem Leser. Für die Kommissarin Mooser ist in diesem Fall nur eines sicher: "Gift kann töten, Schweigen auch."

Geboren 1961, wuchs die Autorin, die unter einem Pseudonym schreibt, nahe der niederländischen Grenze auf. Ihre Studienzeit verbrachte sie in Bonn, promovierte in Psychologie, veröffentlichte wissenschaftliche Texte und arbeitete in der klinischen Psychologie. 1997 zog Marlene Bach aus beruflichen Gründen zusammen mit ihrem Mann nach Heidelberg. Seitdem widmet sie sich verstärkt der Kunst und der Literatur. In den letzten Jahren entstanden Produktionen mit "Hammer und Bleistift": Steinskulpturen, Kurzgeschichten und schließlich 2006 mit "Elenas Schweigen" ihr erster Krimi, dem weitere vier weitere Bände folgten. Der sechste Krimi im Heidelberger Milieu "Endstation Heidelberg" ist in Druck und wird Mitte August erscheinen. Im Jahr 2011 erhielt Marlene Bach den renommierten Walter-Kempowski-Literaturpreis der Hamburger Autorenvereinigung für die Kurzgeschichte "Der Herbstsohn".

Das von Ursula Ottmann organisierte Literaturfrühstück im Café Spätlese hat durch den begrenzten Raum und die Nähe zu den Autoren eine ganz besondere Atmosphäre. Durch sie angeregt, fiel es dem Publikum leicht, die Autorin über ihre Arbeit zu befragen. Woher nimmt sie ihre Ideen? Arbeitet sie intuitiv oder nach einem strengen Plan? Beeinflusst ihr Beruf die Charakterisierung ihrer Figuren? Inwieweit ist die Geschichte schon im Kopf vorhanden, bevor sie niedergeschrieben wird? Was ist ihr Hauptmotiv beim Schreiben?

Marlene Bach erzählte, dass sie sich mit Heidelberg eng verbunden fühle und deshalb auch gerne Gebäude, Plätze und Straßen beschreibe. Ihre Figuren hätten keine lebenden Vorbilder, führten aber mit der Zeit ein Eigenleben. Und in ihren Büchern gehe es in erster Linie um Beziehungen zwischen Menschen und um ihre Motive für das Verbrechen wie Gier und Leidenschaft. Auch gesellschaftliche und umweltpolitische Themen greife sie auf. Marlene Bach hat den Besuchern des bis auf den letzten Platz besetzten Cafés Spätlese nicht nur Lust auf einen spannenden Krimi gemacht, sondern auch Einblicke in ihr Schaffen als Autorin gegeben.

Info: Marlene Bach. Kurpfalzgift: Der badische Krimi. Hermann-Josef-Emons-Verlag. ISBN 978-3-95451-057-3.