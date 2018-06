Baiertal. (aot) Luthers Gedanken zur Reformation der katholischen Kirche verbreiteten sich vor 500 Jahren wie ein Lauffeuer in Deutschland, denn der Unmut über die Missstände hatte weite Teile der Bevölkerung erfasst. Auch Frauen protestierten, so versammelten sie sich, um mit ihrem Gesang die Gebete, Prozessionen und Messfeiern zu stören. In Augsburg wurden Priestern die Messbücher entrissen und in ein Weihwasserbecken geworfen mit der Aufforderung, die Mönche hinterherzuwerfen. Nachzulesen ist dies auf einer der 15 Informationstafeln, die in der Ausstellung "Vom Dunkel ins Licht - Frauen der Reformation im süddeutschen Raum" von der Fachstelle für Frauenarbeit der evangelisch-lutherischen Kirche Bayern erarbeitet wurden. Am letzten Sonntag wurden sie in der evangelischen Kirche in Baiertal im Rahmen eines Gottesdienstes der Öffentlichkeit vorgestellt.

Auf weiteren Tafeln wird die gesellschaftliche Situation der damaligen Zeit geschildert, wie sich die Reformation im süddeutschen Raum ausbreitete, wie Frauen die Reformation unterstützten und Vorbild waren, welche Bildungsmöglichkeiten es für sie gab, in welchem Umfang sie publizierten und welche Rolle sie bei der Entwicklung radikaler Tendenzen spielten. Zu sehen ist auch ihre Befreiung aus Klöstern, nach der sie aber aus Versorgungsgründen oftmals zu einer Heirat gedrängt wurden. Auf zwei Tafeln wird schließlich dokumentiert, wie sich die Frauen zunächst vom 16. bis ins 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert eine dem Mann gleichberechtigte Stellung erkämpften, bis hin zum Priesteramt.

Dr. Stephanie Gabert, Gerlinde Krämer und Heiderose Treml stellten während des Gottesdienstes herausragende Frauengestalten der Reformation vor. Eine war Isabella von Österreich, die Schwester des katholischen Kaisers Karl V., die zusammen mit ihrer Tochter die Gottesdienste Luthers in Wittenberg besuchte. Dort ließ sie sich das Abendmahl mit Brot und Wein reichen, was seit dem Konstanzer Konzil für Laien verboten war, und setzte damit ein deutliches Zeichen. Auch ihre Tochter Dorothea, die mit Kurfürst Friedrich II. von der Pfalz verheiratet war, bekannte sich so zur Reformation.

Argula von Grumbach, 1492 auf Burg Ehrenfels in der Nähe von Regensburg geboren, setzte sich, trotz eines Schweigeverbots für Frauen, öffentlich gegen die ungerechte Behandlung eines jungen Magisters an der Universität Ingolstadt ein, dem Folter und Tod drohte, weil er verbotene reformatorische Schriften besaß. Luther lobte sie als Bekennerin des Glaubens und bezeichnet sie als "einzigartiges Werkzeug Christi".

Olympia Fulvia Morata (1526-1555) beherrschte mit zwölf Jahren schon fließend Latein und Griechisch und verfasste mit 15 Jahren Reden über antike Helden und Schriftsteller. Nach Begegnungen mit Calvin machte sie den Glauben und die Theologie zu ihrem Lebensinhalt. Viele ihrer Gedichte, Reden und Werke sind bis zum heutigen Tag erhalten geblieben.

Weitere bedeutende Frauen waren Magdalena von Staupitz, die Schwester von Luthers Beichtvater, die eine Mädchenschule leitete, Margarete Blarer aus Konstanz, die eine Eheschließung für sich ablehnte, um sich ganz diakonischen Aufgaben widmen zu können, Elisabeth Cruciger aus Pommern, die vergeblich davon träumte, einmal auf der Kanzel zu stehen, und schließlich Katharina Schütz-Zell, Tochter eines Schreinermeisters, die in Straßburg die Priesterehe mit "spitzer Feder" verteidigte.

Wie die Baiertaler Pfarrerin Regina Bub in ihrer Ansprache ausführte, brachte die Reformation viele starke Frauen hervor, die in ihrem persönlichen Umfeld Reformationsgeschichte geschrieben haben. Dadurch sei deren Selbstbewusstsein gestärkt und ihr Leben von Grund auf verändert worden. Allerdings seien die historischen Quellen über Frauen der Reformation eher spärlich und die Suche nach entsprechenden Spuren mühsam. Mit der Ausstellung sei es gelungen, "Frauen ans Licht zu holen", die Reformationsgeschichte geschrieben haben.

Mit dem berühmten Ausspruch Luthers vor dem Reichstag zu Worms: "Hier stehe ich und kann nicht anders!", hatte der Konfirmand Luca Sam zu Beginn die Gottesdienstbesucher von der Kanzel aus begrüßt. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahmen der Kirchenchor sowie Gerlinde Ritz (Orgel) und Martina Pracht (Querflöte).

Info: Die Ausstellung ist bis 18. Fe- bruar, täglich von 14 bis 16.30 Uhr, zu sehen. Der Vortrag "Elisabeth Silbereisen, Nonne aus Lobenfeld, Frau des Reformators Martin Bucer" findet am Samstag, 18. Februar, 14.30 Uhr, in der evangelischen Kirche Baiertal statt. Referentin ist Rose Waschek (badische Frauenarbeit).