Wiesloch. (hds) Draußen vor der Tür der Sporthalle an der Gerbersruhschule stand ein kleiner Bagger und ein jugendlicher Lenker schaufelte mit dem Gerät Sand von der einen in die andere Ecke. Was auf den ersten Blick wie eine gerade laufende Baumaßnahme anmutete, erwies sich als Teil des "Berufe-Aktionstag" an der Werkrealschule. Schüler der achten bis zehnten Klasse hatten die Gelegenheit, sich an insgesamt 22 Stationen zu informieren, mit Vertretern der beteiligten Firmen zu sprechen und erste Eindrücke aufzunehmen, welche Anforderungsprofile ein Berufsbild hat.

"Nach der ersten Auflage dieses Aktionstags, den wir noch gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt hatten, wollten wir das diesmal alleine stemmen", berichtet Jens Menzel, Fachbereichsleiter für Technik und Sport und in der Gerbersruhschule zuständig für den Bereich Berufsfindung. Ausgestattet mit einer Stoppuhr huschte Menzel von Station zu Station, denn die mehrstündige Veranstaltung war präzise geplant. In einer Art "Speed-Dating" hatten jeweils drei Schüler sechs Minuten Zeit, sich ein erstes Bild von den unterschiedlichen Berufen zu machen. "Bei der ersten Veranstaltung hatten wir die klassischen Berufe im Fokus, diesmal haben wir bewusst auch einige exotische und damit nicht so bekannte Ausbildungsmöglichkeiten mit aufgenommen", erläuterte Menzel.

So gab es in einer Ecke Wissenswertes über die Ausbildung zum Forstbeamten, Schornsteinfeger, Glaser oder Automobilkaufmann - und dies immer für beide Geschlechter. "Der Kontakt zu den heimischen Firmen ist inzwischen sehr gut", freute sich Jens Menzel. Man habe ein funktionierendes Netzwerk und beste Kontakte und auch die beteiligten Firmen zeigten großes Interesse an der Veranstaltung.

In der zu einem Informations- und Beratungsbüro umfunktionierten Turnhalle war dann kontrollierte Hektik angesagt. Die Schülergruppen hinterfragten, zeigten sich interessiert, motiviert und begeistert. Auch eine ehemalige Berufsberaterin stellte sich ehrenamtlich in den Dienst der guten Sache und gab wertvolle Tipps. Zusätzlich wurden Workshops angeboten, so von der AOK ein "Knigge-Benimm-Seminar" oder eine Einführung, wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet und dies auch erfolgreich besteht. Bei der Bäckerei Rutz wurde ein "Kurzpraktikum" angeboten, beste Gelegenheit also, sich in der Backstube vor Ort über die handwerklichen und kaufmännischen Rahmenbedingungen informieren zu lassen. Ähnliche praktische Vorführungen gab es unter anderem auch bei Rewe, Haus Silberberg und Banken. Ebenso auch vom Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar.

"Wichtig ist für uns die Kombination aus theoretischer Wissensvermittlung und praktischen Übungen", betonte Jens Menzel, immer mit einem Blick auf die Stoppuhr. Nach sechs Minuten wurde der nächste Stationswechsel angekündigt und es ging dann für eine weitere Gruppe wieder hinaus zum kleinen Bagger. Und dort war es eben nicht nur möglich, unter Anleitung Berge von Sand zu bewegen, sondern auch, einen Einblick in den Beruf des Baugeräteführers zu erlangen.