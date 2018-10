A6 bei Wiesloch. (pol/rl) Eine 24-jährige Peugeot-Fahrerin geriet bei einem Ausweichmanöver am Montagmittag, 28. Juli, auf der Autobahn A 6 in Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ins Schleudern und überschlug sich. Die Fahrerin war gegen 12.45 Uhr mit vier weiteren Insassen im Alter von 21 bis 34 Jahren in Richtung Mannheim unterwegs. Als sie von der mittleren auf die linke Fahrspur wechseln wollte, bemerkte sie ein neben ihr fahrendes Auto. Als sie diesem auswich, verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen. Der Peugeot überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Alle fünf Insassen wurden verletzt und kamen in eine Heidelberger Klinik. An dem Peugeot entstand Totalschaden. Neben der Feuerwehr Sinsheim waren fünf Rettungswagen, drei Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Verkehr auf der A 6 staute sich in Richtung Mannheim zeitweise auf eine Länge von elf Kilometern. Am Nachmittag war die Unfallstelle wieder geräumt.