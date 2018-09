Von Anton Ottmann

Rauenberg. Untätigkeit und einfach nur Warten waren für ihn das Allerschlimmste: Daher ist es für den 29-jährigen Ftui Hagos, Flüchtling aus Eritrea, ein großes Glück, dass er einen Ausbildungsplatz zum Altenpflegehelfer bekommen hat. Mittlerweile betrachtet er die Heimbewohner in der Seniorenresidenz Melchior in Rauenberg als seine neue Familie. Wie er der RNZ erzählte, sei es für ihn etwas Neues, alte Menschen in Heimen zu versorgen und zu pflegen, aber es sei eine sehr schöne Aufgabe. Ähnliche Erfahrungen habe er nur gemacht, als er zwei Jahre bei seiner Oma gewohnt und sich um sie gekümmert habe.

Leider machten seine Sprachkenntnisse nur langsam Fortschritte, obwohl er neben der Berufsschule auch einen Sprachkurs der Volkshochschule besuche. Da er nur mit Landsleuten zusammenwohne, die sich in der Heimatsprache unterhalten, habe er einfach wenig Gelegenheit, Deutsch zu sprechen. Mit anderen Flüchtlingen gehe es am besten auf Englisch. Mit den alten Menschen im Seniorenzentrum unterhalte er sich gerne, er finde es aber schade, dass sie fast alle Dialekt sprechen, den verstehe er nun wirklich nicht.

Entgegen seiner Selbsteinschätzung kann man sich mit Ftui Hagos recht gut auf Deutsch unterhalten. Wie er erzählte, sei er aus Eritrea geflohen, weil es dort schon seit zehn Jahren keine Freiheit mehr gebe und er gegen seinen Willen Militärdienst leisten musste. Als er nach fünf Jahren zum ersten Mal frei bekommen habe, um seine Familie zu besuchen, sei er geflohen, weil er den Zwang nicht mehr ausgehalten habe. Darüber sei seine Mutter sehr traurig gewesen, habe aber akzeptiert, dass es für ihn keine Alternative gab. Nach seiner Aussage müssen in Eritrea die meisten jungen Männer so lange Militärdienst leisten, bis sie nicht mehr zu "gebrauchen" oder tot seien.

Zuerst habe er im Sudan Zuflucht gesucht, von dort ging es über die Wüste nach Libyen, eingepfercht auf einem Lastwagen. Schreckliches habe er in diesem chaotischen Land erlebt und nur mit viel Glück überlebt, erzählt Ftui Hagos. Auf seinem beschwerlichen Weg quer durch Afrika habe er aber auch immer Freunde gefunden, die ihm geholfen hätten. Schließlich sei er als Bootsflüchtling in Italien gelandet. Dort habe er zwei Monate in einer Halle mit 1600 Menschen gehaust, bis er es schließlich in sein Traumland Deutschland geschafft habe. Warum ausgerechnet Deutschland? Weil er erfahren hatte, dass man hier frei leben und Arbeit finde könne. Freiheit gehe ihm über alles.

Über München und Karlsruhe sei er dann in Wiesloch in der zur Notunterkunft umgewidmeten Kreissporthalle gelandet. Das Zusammenleben mit 230 anderen jungen Männern, der ständige Lärmpegel, Streit untereinander und die fehlende Intimsphäre hätten ihn sehr belastet, aber am meisten habe er darunter gelitten, dass er keine Arbeit hatte. Er konnte schließlich nach Malsch in eine Unterkunft mit acht Landsleuten umziehen und bekommt nun als Lehrling eine kleine Wohnung in Rauenberg, das mache ihn total glücklich. Das sei auch deshalb wichtig, weil er damit nicht mehr von der schlechten Busverbindung abhängig sei. Beim Erzählen strahlte der junge Mann so viel Zuversicht und Lebenswille aus, dass man sicher ist, er wird sein Leben meistern.

Mit ihm freut sich Daniela Lieske, die Flüchtlingsbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, die weiß, dass der Einstieg in einen Beruf die beste Voraussetzung für die Integration in die deutsche Gesellschaft ist. Sie ist auch froh darüber, dass zwei weitere junge Männer Aussichten auf Lehrstellen haben. Sowohl ein Bäckermeister als auch die Chefin eines Gastronomiebetriebs am Ort hätten Bereitschaft signalisiert.

Marion Heidemann, Leiterin der Rauenberger Seniorenresidenz, zeigte sich sehr angetan von Ftui Hagos. Sie habe ihn schon beim vierwöchigen Praktikum als sehr lernwillig erlebt und er sei auch sofort vom Personal und den Heimbewohnern akzeptiert worden. Das sei nicht selbstverständlich. Im Praktikum lerne man alle Bereiche der Altenpflege kennen. In der ersten Woche habe Ftui Hagos in die Hauswirtschaft reingeschnuppert und bei Essensverteilung, Wäschepflege und Getränkeausschank geholfen. In der zweiten Woche wurde er zur Betreuung der Bewohner eingesetzt, habe Spiele organisiert und sie zum Gottesdienst gebracht.

In der dritten und vierten Woche wurde er dann direkt in der Pflege eingesetzt, half unter anderem bei Waschen, Zahnpflege und Essen reichen. Im ersten Lehrjahr besucht er an drei Tagen in der Woche eine Ausbildungsklasse, die speziell für Menschen mit Migrationshintergrund eingerichtet worden ist, die restlichen Tage arbeitet er in der Seniorenresidenz. Im zweiten Lehrjahr wird er nur noch zwei Tage in der Schule sein. Danach kann Ftui Hagos die Abschlussprüfung ablegen. Marion Heidemann erklärte, sie hoffe sehr, dass der junge Mann in ihrem Betrieb seine berufliche Heimat finde.