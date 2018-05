Walldorf. (rö) Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat jetzt im Walldorfer Gemeinderat Pläne für den sechsstreifigen Ausbau der A 5 im Bereich der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und des Walldorfer Kreuzes vorgestellt. Noch befindet man sich laut Axel Speer (Leiter des Referats 44, Straßenplanung) in einem "sehr frühen Stadium" der Überlegungen. "Wenn es gut läuft, dauert es noch mindestens fünf Jahre, bis der erste Bagger rollt", sagte Speer. Dennoch wolle man schon jetzt die Öffentlichkeit über die Pläne informieren. Hintergrund INFO In St. Leon-Rot wird man das am Dienstag, 21. Oktober, ebenfalls im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung tun (19 Uhr, Ratssaal). Zu einem späteren Zeitpunkt sollen sowohl in Walldorf als auch in St. Leon-Rot Bürgerinformationsveranstaltungen folgen. INFO In St. Leon-Rot wird man das am Dienstag, 21. Oktober, ebenfalls im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung tun (19 Uhr, Ratssaal). Zu einem späteren Zeitpunkt sollen sowohl in Walldorf als auch in St. Leon-Rot Bürgerinformationsveranstaltungen folgen.

Die Kosten für den Ausbau bezifferte der stellvertretende Referatsleiter Kai Zumkeller auf 141 Millionen Euro. Konkret geht es um einen 6,5 Kilometer langen Abschnitt, der auf Gemarkung St. Leon-Rot in Höhe der L 546 beginnt und in Walldorf bis nördlich der B 291 auf Höhe des dortigen Parkplatzes reicht. Außerdem sind rund ums Autobahnkreuz 2,8 Kilometer auf der A 6 betroffen. Erste Überlegungen für den Ausbau hat es laut Zumkeller schon 1996 gegeben, nachdem die Planungen mehrfach überarbeitet worden sind, ist 2013 die Projektanmeldung für den Bundesverkehrswegeplan 2015 erfolgt. Hintergrund für den Ausbau ist zum einen die steigende Verkehrsbelastung: Derzeit liegt das Verkehrsaufkommen am Walldorfer Kreuz in Richtung Heidelberg bei 93.600 Fahrzeugen pro Tag, in Richtung Karlsruhe bei 117.800. Die Verkehrsprognose 2030 sagt Steigerungen auf 105.900 (Richtung Heidelberg) beziehungsweise 132.200 (Richtung Karlsruhe) Fahrzeuge am Tag voraus.

Zweiter wichtiger Grund für die Baumaßnahme: Die Brücke, mit der die A 5 am Walldorfer Kreuz über die A 6 geführt wird, leidet ebenfalls unter der Verkehrsbelastung. Eine Sanierung ist laut den Vertretern des Regierungspräsidiums nicht möglich: "Es muss ein Neubau erfolgen", sagte Kai Zumkeller. Damit soll ein Umbau des Kreuzes einhergehen: Nach aktuellem Stand ist beabsichtigt, zwei halbdirekte Rampen anzulegen, sodass auf der A 5 keine Verteilerspuren gebraucht werden und die Brücke schmaler gemacht werden kann. Für den sechsspurigen Ausbau wird die Autobahn in beide Richtungen um je 3,50 Meter verbreitert, auf dem Parkplatz nördlich der B 292 ist an einen Ausbau mit weiteren Stellplätzen gedacht. Außerdem gibt es Überlegungen für eine zusätzliche Abfahrtsrampe noch vor der Ausfahrt Walldorf/Wiesloch, die, so Zumkeller, "den Verkehr Richtung Wiesloch ableiten kann" - dieser würde dann direkt auf die L 723 geleitet. Vor allem morgens gebe es hier eine sehr hohe Verkehrsbelastung, von der zusätzlichen Abfahrt "erhoffen wir uns eine deutliche Verbesserung", sagte Zumkeller. Die nächsten Planungsschritte sind nach seinen Worten ein Scoping-Termin, Straßen- und Landschaftsplanung, Lärm- und Schadstoffgutachten. In die weiteren Überlegungen will man auch Projekte wie den Ausbau der L 723 zwischen Rauenberg und Walldorf oder die Ortsumgehung St. Leon einbeziehen.