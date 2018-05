Drei Tage lang verwandelt sich die Wieslocher Innenstadt beim Stadtfest wieder in eine kulinarische und musikalische Genussmeile. Dann wird ähnlich Hochbetrieb herrschen wie im vergangenen Jahr auf dem Marktplatz (unser Bild). Foto: Pfeifer

Wiesloch. (RNZ) Am Freitag, 4. Juli, fällt der Startschuss zum Wieslocher Stadtfest, das dann bis Sonntag gefeiert wird. Die Innenstadt wird sich an diesen drei Tagen wieder in eine kulinarische und musikalische Genussmeile verwandeln.

Unter dem Motto "genießen, shoppen, feiern" bieten 22 Gastronomen Speisen und Getränke an, am verkaufsoffenen Sonntag haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet und über das ganze Stadtfest werden zahlreiche Bands auf diesmal elf Bühnen, verteilt im gesamten Stadtgebiet, auftreten.

Auf der städtischen Bühne auf dem evangelischen Kirchplatz präsentieren sich vor allem Ensembles und Gruppen der Wieslocher Vereine, Schulen, Organisationen und Institutionen mit einem bunten kulturellen und sportlichen Mix.

Die offizielle Eröffnung des Stadtfests mit OB Schaidhammer und Vertretern des Vereins Stadtmarketing wurde wegen des WM-Spiels zwischen Deutschland und Frankreich vorverlegt: Sie findet am Freitag um 17.30 Uhr vor dem Bistro-Restaurant Odysseus (Hauptstraße 140) statt.

Info:Das vollständige musikalische und kulturelle Programm gibt es auf www.wiesloch.de