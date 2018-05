Von Tobias Rehorst

St. Leon-Rot. "Ich merk schon, ihr seid ziemlich gut drauf!", attestierte ein begeisterter Martin Rassau schon zu Beginn der Show im Harres-Saal seinem Publikum. Gemeinsam mit seiner "besseren Hälfte" Volker Heißmann gastierte er mit dem Programm "Ein Duo kommt selten allein" im Kulturzentrum von St. Leon-Rot. "Man muss das am Anfang erst ausloten, wo setzt man den Witz an? Weiter oben oder weiter unten?", beschreibt der Komiker den Zugang zu einem neuen Publikum. In St. Leon-Rot trifft er jedenfalls den richtigen Nerv.

Im Programm selbst wechseln sich Sketche des Duos ab mit Monologen, die sie abwechselnd gestalten zwischen den einzelnen Nummern. Darin schwadronieren sie über alles, was sich gerade so tut in der Welt, die brisanten Themen eben, wie die Renaissance des bauchfreien Oberteils: "Wer will ein Burka-Verbot? Ich kenn ä paar, dena des gut dät!" Ziel ihres Spotts ist "Germany's next Hungerhaken" und ebenso weibliche Eigenarten wie "vorsichtshalber mal aufs Klo gehen", "Salat mit Putenbruststreifen" oder der als vorübergehendes und unsinniges Modegetränk beziehungsweise gar als "Schlambambelgetränk" abgestempelte Latte Macchiato.

In den Sketchen werden alltägliche Szenen in überzogener Darstellung parodiert: das Gespräch mit dem Versicherungsvertreter, der von der Kanarienvogelkäfigdurchbissversicherung, der Einschlafversicherung bis hin zum schlüsselfertigen Eigenheim alles auf Lager hat, die Fahrt mit der Bahn und den damit verbundenen Problemen mit Fahrkatenautomaten, Kontrollen und Sonderangeboten, oder der Besuch im Reisebüro für eine Fahrt nach "Ischias". Meist übernimmt Volker Heißmann dabei den Part des verwirrten Kunden, der sein Gegenüber Martin Rassau durch seine geballte Rhetorik und eigenwillige Logik auf die Palme treibt. "Ich brauch eigentlich kei so starke Brill', aber die kost ah net mehr wie ä schwächeri." Die Pointe ist bisweilen bereits absehbar, wenn sie aber kommt, dann plötzlich und mit einer urkomischen Ausgestaltung.

Markenzeichen des Duos ist selbstverständlich ihr herrliches Fränkisch, das vielen Sketchen und Dialogen auch erst ihren Witz gibt, etwa wenn aus einem undeutlich gesprochenen "Carpooord" auf einmal "a Abbord" wird, was zu schlüpfrigen Missverständnissen führt, oder wenn aus "Ka-Bi(e)nen" auf Irrwegen "Rettungswespen" werden.

Nach der Pause kehren Heißmann und Rassau dann als "Waltraud und Mariechen" auf die Bühne zurück, Paraderollen der beiden, mit denen sie auch überregional aus dem Fernsehen bekannt sind. Auf der einen Seite das gutmütige und gutgläubige Mariechen, das gerne mal die "Metworschtopera" in New York besucht, auf der anderen Seite Waltraud als Dame von Welt, die mit ihrer herrischen Art kurzerhand Pflegestufe IV für Mariechen beantragt hat und sich so ein kleines Zubrot verdient. Beide frotzeln vor sich hin oder schwärmen von Urlaubserinnerungen, wie damals, als sich sogar Jesus an der Copacabana nach ihnen umgedreht hat. Zum Finale gibt's dann noch "Die schönen Frauen aus Fürth" als Selbstbeweihräucherung der zwei rüstigen Seniorinnen.

Heißmann und Rassau haben das Publikum optimal im Griff, man könnte fast meinen, sie hätten schon vorher geprobt. Auf Kommando singt und klatscht das Haus und das, obwohl die beiden kein gutes Haar an den Zuschauern lassen: St. Leon-Rot habe neben dem Kreisel ohnehin kaum etwas zu bieten, "im Publikum sind viele jung, viele sind schon etwas länger jung", die meisten hätten die Karte ohnehin nur gewonnen und könnten die Pause nutzen, "um sich die Show schön zu saufen" - das Ganze natürlich mit einem dicken Augenzwinkern.