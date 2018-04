Will Bürgermeister in seinem Heimatort werden: Arno Maier. Foto: Theresa Povilonis

Malsch. (oé) "Für Malsch empfinden und wirken". Unter dieses Motto stellt Arno Maier seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt seiner Heimatgemeinde. Jetzt hat der 41-Jährige seine Bewerbung ganz offiziell erklärt. Arno Maier ist damit nach Thomas Glasbrenner (Rauenberg) und Sibylle Würfel (Sinsheim-Steinsfurt) der dritte Bewerber um den Chefposten im Malscher Rathaus.

Auch wenn der Trend bei Bürgermeisterwahlen zuletzt in eine andere Richtung zu gehen schien: Für den Ehemann und Vater eines dreijährigen Sohnes kam nur eine Kandidatur in seinem Heimatort in Frage: "Für mich war immer klar, dass ich das Amt des Bürgermeisters nur hier ausüben möchte, weil ich mit meinem Herzblut an dem Ort, den Menschen und der Landschaft hänge", sagt Arno Maier.

Er sieht sich für die Herausforderung bestens gerüstet. Der Diplom-Ingenieur hat an der Fachhochschule Rottenburg am Neckar Forstwirtschaft studiert und die Staatsprüfung für den gehobenen Forstdienst abgelegt. Nach seiner ersten Revierleiterstelle im Forstamt St. Märgen im Schwarzwald ("Das war 'Die Fallers' pur", freut er sich noch heute) war er akademischer Mitarbeiter der Fachhochschule und als solcher zuständig für den Aufbau eines Masterstudiengangs zur nachhaltigen Energiewirtschaft und -technik.

Das Thema Nachhaltigkeit prägt auch seine weitere Berufslaufbahn. Seit 2008 arbeitet Maier für die Klimaschutz- und Energieagentur des Landes in Karlsruhe. Dort betreut und gestaltet er in enger Abstimmung mit L-Bank, Umweltministerium und Kommunen Förderprojekte im Klimaschutz.

Die Natur in all ihren Facetten fasziniert Arno Maier "von Kindesbeinen an". Das ist auch der Grund, warum er schon mit 26 Jahren Vorsitzender der Malscher Vogelfreunde wurde - ein Amt, das er bis heute ausübt. Für ihn ist das Ehrenamt "ein Lernort, wo Menschen ihre Persönlichkeit ausbilden". Er selbst habe so sein "Talent für Kommunikation und Netzwerke" entwickeln können, sagt der Bürgermeisterkandidat.

"Bürgerschaftliches Engagement" - das will Arno Maier im Falle seiner Wahl auch als Bürgermeister vorleben. Er möchte so "Impulse geben, dass es wieder Spaß macht, sich für das Gemeinwesen zu engagieren". Ein Bürgermeister ist für ihn "in erster Linie Repräsentant sowie Wahrer und Gestalter" der demokratischen Grundordnung. Zugleich möchte er ein "offener und verlässlicher Ansprechpartner" sein, der "sorgsam mit den Dingen umgeht".

Als ein Beispiel nennt Maier das geplante und durchaus kontrovers diskutierte Baugebiet "Sauermichel". Hier brauchen Gemeinderat und Bevölkerung seiner Meinung nach "mehr Informationen". Notwendig sei eine "verlässliche Entscheidungsgrundlage in einem offenen Planungsverfahren". Dazu gehört für ihn die Ermittlung des Wohnflächenbedarfs ebenso wie eine Wirtschaftlichkeitsanalyse.

Der besseren Information soll auch eine Rubrik in Gemeindeblatt und -Homepage dienen, die Maier als Bürgermeister einführen würde. Unter dem Stichwort "Der Bürgermeister informiert" sollen die Malscher hier erfahren, was gerade läuft im Ort und wie die Verwaltung damit umgehen will.

Neutralität und Überparteilichkeit sind dem Bürgermeisterkandidaten ebenfalls wichtig. Der bisherige CDU-Gemeinderat ist deshalb bei der Kommunalwahl im Mai bewusst nicht mehr angetreten und will auch während einer eventuellen Amtszeit seine Parteimitgliedschaft ruhen lassen. Und so hat Arno Maier auch kein Problem damit, dass seine Partei einen anderen Kandidaten ins Rennen schickt. "Ich bin deswegen niemandem böse", sagt er. Seine Kandidatur sei eine ganz persönliche Entscheidung gewesen. Angesichts "vieler positiver Rückmeldungen" rechnet sich Arno Maier nun gute Chancen aus - auch wenn er ganz und gar kein "Heimspiel" erwartet.