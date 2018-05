Dielheim/Horrenberg. (rö) Am Dienstagabend hatte der Horrenberger Ortschaftsrat beschlossen, die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen an zwei Standorten durchzuführen: Zum einen auf einem gemeindeeigenen Grundstück in der Mühlstraße, auf dem eine Container-Wohnanlage für maximal 16 Personen entstehen soll, zum anderen auf einem Privatgrundstück, das die Gemeinde anpachten wollte (die RNZ berichtete ausführlich).

Einen Tag später war dieser Beschluss allerdings schon wieder Makulatur: Denn das Grundstück steht nun nicht mehr zur Verfügung. Wie der Grundstückseigentümer gestern im Gespräch mit der RNZ sagte, habe er das Grundstück aber nicht zurückgezogen, da er zuvor auch noch keine Zusage erteilt habe.

Er habe lediglich einem Gespräch mit der Gemeindeverwaltung zugestimmt, dieses am Mittwoch jedoch abgesagt: Dafür seien auch keine Drohanrufe oder Ähnliches verantwortlich gewesen, so der Eigentümer. Man habe zwar „Widerstand gespürt“, letztlich hätten aber vor allem die Rahmenbedingungen nicht gepasst.

Wie es jetzt weitergeht, ist unklar: Nach aktuellem Stand werden der Gemeinde in diesem Jahr vom Rhein-Neckar-Kreis 64 Menschen für die Anschlussunterbringung zugewiesen. Dafür waren vom Gemeinderat drei Standorte für je maximal 24 Personen vorgesehen, die man aber nur im Notfall vollständig belegen wollte.

In Dielheim selbst hat man die zwei gewünschten Standorte gefunden, in Horrenberg wollte der Ortschaftsrat auf dem Grundstück in der Mühlstraße auch wegen der Bedenken der Bürger aber nicht auf die maximale Anzahl von 24 gehen, sondern lediglich auf 16. Deshalb hatte man sich für eine zusätzliche Wohnanlage auf einem Privatgrundstück entschieden, was sich nun aber zunächst nicht verwirklichen lässt.

Der Horrenberger Ortsvorsteher Harald Seib sagte in einer ersten Stellungnahme gegenüber der RNZ, die Gemeinde müsse nun wohl doch versuchen, verstärkt privaten Wohnraum anzumieten oder Grundstücke beziehungsweise Häuser zu kaufen. Und dann sei der neue Bürgermeister gefragt, eine Lösung zu finden.



Update 4. Mai 2017, 13.52 Uhr