Wiesloch. (awol) Der neue Pfarrer im Gruppenpfarramt der evangelischen Petrusgemeinde Wiesloch heißt Dr. Andreas Blaschke. Er wird sich die Pfarrstelle in der Wieslocher Kernstadt mit Dr. Christian Schwarz teilen und zum 1. September seinen Dienst antreten. Blaschke wird Nachfolger der bisherigen Gemeindepfarrerin Susanne Schneider-Riede, die nach Karlsruhe zum Evangelischen Oberkirchenrat wechseln wird.

Pfarrer Dr. Andreas Blaschke ist derzeit noch Pfarrer an der Thomasgemeinde in Rastatt. Nach dem Studium der Theologie und der Promotion bei Prof. Klaus Berger in Heidelberg ist er gemeinsam mit seiner Frau Antje und den drei Kindern Florian, Amelie und Jana nach Rastatt gekommen. Zwischenstationen waren Schönau im Odenwald und Schwetzingen. Geboren wurde Andreas Blaschke 1967 in Graben-Neudorf. In der dortigen Gemeinde und dem örtlichen CVJM hat er grundlegende Impulse für seinen Glauben bekommen. Neben dem Studium hat vor allem die Mitarbeit in der Freien evangelischen Gemeinde in Heidelberg theologisch prägend auf ihn gewirkt.

Der Wahlgottesdienst fand am Mittwoch in der evangelischen Stadtkirche unter der liturgischen Leitung von Dekanin Annemarie Steinebrunner statt. Die Wahl liegt nach der Ordnung der badischen Landeskirche beim Ältestenkreis als Vertretungsgremium der Gemeinde. Zum öffentlichen Wahlgottesdienst begrüßte die Dekanin die Gemeinde mit Worten aus dem Römerbrief: "Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Traurigen." Demnach gelte es, Abschied zu nehmen von der bisherigen Gemeindepfarrerin und sich auf die gute Wahl zu freuen. Dass der Wahlgottesdienst das Ergebnis eines für den Ältestenkreis langen Prozesses ist, steht für sie außer Frage: "Der Ältestenkreis hat es sich mit der Stellenbesetzung nicht leicht gemacht. Es gibt viele Baustellen derzeit in der Gemeinde, viele Umbrüche. Es wurden viele Einzelgespräche geführt, der Kandidat hat sich in der Gemeindeversammlung vorgestellt und der Ältestenkreis hat sich bewusst für eine gute und reifliche Entscheidung Zeit gelassen."

Für die Dekanin war aber auch wichtig gewesen zu betonen, dass der Ältestenkreis mit dem Kandidaten arbeiten muss zum Wohl der Gemeinde: "Vieles wird auch anders werden nach dem Weggang der bisherigen Pfarrerin Susanne Schneider-Riede. Sicher wird es andere Meinungen geben bei so einer Stellenbesetzung - aber schließlich verbindet uns Gott durch Christus zu einer Gemeinschaft; mit seinem guten Rat sind wir gemeinsam unterwegs."

Die Wahl leitete die Schuldekanin des Kirchenbezirks Südliche Kurpfalz Christine Wolf als nicht stimmberechtigtes Mitglied des Bezirkskirchenrats. 20 Personen waren stimmberechtigt, dabei 18 Personen aus der Petrusgemeinde mit Ältestenkreis und Hauptamt, eine Stimme hatte die evangelische Paulusgemeinde und eine Stimme Dekanin Steinebrunner. Bei der Verkündung des Ergebnisses der Wahl durch die Schuldekanin spendete die anwesende Gemeinde spontan Applaus. Ein Sektempfang beschloss den Wahlgottesdienst.