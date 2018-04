Wiesloch. (rnz) Der erste Bauabschnitt zur Erneuerung der Trinkwasserleitungen und Hausanschlüsse in der östlichen Baiertaler Straße ist abgeschlossen. Über die Feiertage werden die Arbeiten ruhen. Das teilten jetzt die Stadtwerke Wiesloch mit.

Da sich die Baustelle auf einer der Hauptverkehrsachsen Wieslochs befindet, ist vor allem die Verkehrsregelung eine "Gratwanderung", wie Rüdiger Kleemann, der Chef der Stadtwerke, bekennt. Man hat sich dazu entschlossen, den Verkehr stadteinwärts per Einbahnstraße an der Baustelle vorbeizuführen. Der stadtauswärts in Richtung Baiertal fließende Verkehr wird in die Dielheimer Straße und die Straße "Am Schlangengrund" umgeleitet.

Vor allem dort hatte es nach Kleemanns Worten zu Anfang Anwohnerbeschwerden gegeben, weil (vor allem wegen des Busverkehrs) ein beidseitiges Halte- und Parkverbot angeordnet worden war. Die Situation im "Schlangengrund" habe sich jedoch entspannt, nachdem man in Rücksprache mit der Polizei, der Straßenverkehrsbehörde und der SWEG das Parken einseitig wieder zugelassen habe, so Kleemann auf Anfrage der RNZ.

Insgesamt hat sich nach Einschätzung der Stadtwerke die jetzige Verkehrsregelung sowohl für Verkehrsteilnehmer wie auch für Anlieger bewährt. Sie soll deshalb auch für die nächsten zwei Bauabschnitte beibehalten werden, die bis circa März/April dauern sollen. Ein vierter und letzter Bauabschnitt schließt sich bis Mai an. Da die Baustelle dann nach Osten in Richtung Kalkwerk wandert, müsse die Verkehrsregelung gegebenenfalls angepasst werden, hieß es. Insgesamt investiert die Stadt knapp eine halbe Million Euro in die Baumaßnahme.

Allerdings ist es in der Vergangenheit wohl auch in der Dielheimer Straße schon zu Behinderungen gekommen, wie Anwohner berichteten. Denn die Straße muss jetzt auch den zusätzlichen Verkehr in Richtung Baiertal verkraften. "Eng" werde es vor allem wegen der markierten Parkplätze am seitlichen Fahrbahnrand (stadteinwärts). Laut Anwohnern ist es in den vergangenen Wochen bereits zu "unmöglichen Zuständen" und langen Rückstaus gekommen, besonders im Feierabendverkehr. Die Frage lautet, warum in der Dielheimer Straße für die Dauer der Baustelle kein Park- oder Halteverbot auch auf den markierten Flächen angeordnet wird. Bei den Stadtwerken hat man indes an dieser Stelle "bislang noch keinen erhöhten Handlungsbedarf gesehen", so die Auskunft Rüdiger Kleemanns. "Aber wir sind grundsätzlich offen und lernbereit." Man werde die Situation laufend beobachten und gegebenenfalls reagieren. Aber es sei schwierig, alle Belange zu berücksichtigen.

Fest steht, dass ab 11. Januar auf Höhe der Weiherstraße eine Bedarfsampel in der Dielheimer Straße installiert wird, um Fußgängern gerade bei dichtem Verkehr die sichere Querung der Straße zu ermöglichen. Von der ursprünglich geplanten Ampelregelung in der Baiertaler Straße ab dem Bauabschnitt II wollen die Stadtwerke hingegen Abstand nehmen. Man fürchtet Komplikationen (wie massiven Rückstau und unkoordinierten Ausweichverkehr in Wohnstraßen), was deutlich gravierendere Belastungen und Einschränkungen zur Folge hätte als die derzeitige Verkehrssituation, so die Stadtwerke.