Von Paula Neuhaus, Charlotte Beurer und Anna Wacker

Wiesloch. Alina L. (Name geändert), 25 Jahre, konvertierte vor sechs Jahren zum Islam. Zunächst praktizierte sie den Islam nur in ihrem privaten Bereich. Sie lernte, wie man betet, und fastete im Monat Ramadan. Als sie anfing, regelmäßig eine deutschsprachige Moschee zu besuchen, in der der Islam in deutscher Sprache gelehrt wird, fing sie an, ihren Glauben intensiver zu leben. In der Moschee gab es regelmäßig Vorträge und Treffen, in welchen man mehr über den Islam erfahren konnte. Nun kam auch der Wunsch auf, ein Kopftuch zu tragen, um die Religion nicht mehr nur im privaten Bereich auszuüben, sondern auch nach außen zu zeigen. In dieser Moschee lernte sie auch ihren zukünftigen Ehemann kennen.

Da es in der islamischen Religion nicht üblich ist, eine außereheliche Beziehung zu führen, heiratete sie ihn sehr schnell. Ihre Eltern wurden vor vollendete Tatsachen gestellt und hatten keine Möglichkeit, sie davon abzuhalten, da sie volljährig und fest entschlossen war. Somit heiratete Alina L. im Alter von 20 Jahren einen Mann, den sie gerade einmal drei Monate kannte. Gerade hatte sie ihr Abitur abgeschlossen und hatte vor zu studieren. Alle Wege standen ihr offen. Stattdessen entschied sie sich dagegen. Sie fing an, sich islamisch zu kleiden, und trug lange Gewänder, die ihre Figur bedecken sollten. Warum geht eine junge Frau freiwillig einen solchen Weg?

Heute, fast fünf Jahre später, fragen wir Alina L., wie sich ihr Leben seitdem entwickelt hat und was sich verändert hat.

Wie kamen Sie zu Ihrem Glauben, und wie kamen Sie mit dem Islam in Berührung?

Alina L.: Durch verschiedene Freunde in meiner Jugend, welche aus einem muslimischen Elternhaus kamen, kam ich mit der islamischen Religion in Berührung. Wie ich letztendlich zu meinem Glauben kam, ist eine längere Geschichte. Meine Freunde waren nicht wirklich praktizierend. Allerdings weckte der Kontakt zu diesen Freunden mein Interesse am Islam.

Was hat Ihr Interesse am meisten geweckt?

Mich hat besonders fasziniert, dass der Islam für die meisten Muslime noch eine große Bedeutung hat und auch eine Rolle in ihrem Leben spielt, auch für Jugendliche. Obwohl viele Menschen sich nicht an alle Regeln halten oder den Islam richtig praktizieren, sind sie dennoch meist stolz auf ihre Religion und lieben diese. Das konnte ich im Christentum nicht feststellen. Für die meisten Christen in meiner Umgebung hatte die Religion keine Bedeutung.

Was haben Sie in der muslimischen Religion gefunden, was es im Christentum nicht gibt?

Der Glaube an die Dreifaltigkeit und Jesus als Sohn Gottes war mir schon immer fremd. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Gott einen Sohn hat. Im Islam ist Jesus ein Prophet Gottes. Der Islam lehrt aber eindeutig, dass Gott keinen Sohn hat und dass es daher auch nur einen einzigen Gott geben kann. Diese Lehre war für mich die einzig logische und dies war auch einer der ausschlaggebenden Punkte, die mich dazu gebracht haben, die Religion zu wechseln.

Sehen Sie manche Dinge anders, seitdem Sie einen intensiveren Einblick in den muslimischen Glauben haben?

Was ich definitiv anders sehe, ist, dass die meisten Dinge, die die westliche Gesellschaft am Islam so sehr verachtet, rein kulturell sind und an sich nichts mit dem Islam zu tun haben. Allerdings sind sie dennoch aus dem Islam heraus entstanden, was unlogisch klingen mag. Dass die Frauen beispielsweise oft unterdrückt werden, nicht arbeiten gehen dürfen und den kompletten Haushalt schmeißen müssen, ohne dabei Hilfe vom Mann zu bekommen, ist heute in vielen arabischen Kulturen der Fall, das habe ich selbst miterlebt. Sie bekommen außerdem keinen oder kaum Zugang zu Bildung und werden früh verheiratet. Dies wird meist mit der Begründung praktiziert, dass der Prophet Mohammed ebenso gehandelt habe, was aber nicht ganz stimmt. Die erste Frau des Propheten Mohammed war eine erfolgreiche Handelsfrau, hat also gearbeitet und war zudem sehr gebildet. Die Bildung wird generell im Islam als sehr wertvoll und erstrebenswert angesehen.

Vermissen Sie Dinge aus Ihrem alten Leben?

Ja. Beispielsweise zur Weihnachtszeit vermisse ich sehr das Zusammensein mit der Familie. Alles, was ich vermisse, hat eigentlich mit meiner Familie zu tun. Ich vermisse nicht solche Dinge, wie tun und lassen zu können, was ich will.

Was hat Sie dazu bewegt, so viel aufzugeben, wie Bewegungsfreiheit, nicht mehr alleine weiter weg reisen zu können?

Der Glaube daran, dass dieser Weg das Richtige ist. Wenn man davon überzeugt ist, dass diese Dinge falsch sind, gibt man das gern auf.

Was sehen Sie als aufgegeben?

Meine Familie. Ich habe sie damals einfach "aufgegeben", wenn man das so nennen kann.

Was hat die Geburt Ihrer Tochter für Veränderungen mit sich gebracht?

Sie hat in meinem Leben eine neue Tür geöffnet. Ich sehe die Welt nun mit anderen Augen als vorher, nämlich mit den Augen einer Mutter. Man wünscht sich plötzlich nichts mehr, als das Wohlergehen und Glücklichsein seines Kindes. Ich denke, in meiner Familie hat sich dadurch jedoch nichts verändert.

Haben Sie Kontakt zu anderen Mädchen, die den gleichen Weg wie Sie gegangen sind?

Ja.

Wie lange hatten Sie schon mit der Moschee zu tun, bevor Sie Ihre Religion gewechselt haben?

Ich war schon lange bevor ich zu dieser Moschee kam vom Islam überzeugt. Offiziell konvertiert bin ich dann, als ich das erste Mal diese Moschee besucht hatte.

In welcher Klassenstufe waren Sie, als Sie das erste Mal mit dem muslimischen Glauben in Berührung gekommen sind?

In der achten Klasse. Das war im Jahr 2005.

Haben Sie vor oder nach dem Abi geheiratet?

Ich habe kurz vor meinen schriftlichen Abiturprüfungen meinen Mann kennengelernt. Drei Monate später, kurz vor der mündlichen Prüfung, haben wir geheiratet.

Was sagt Ihre Familie dazu, dass Sie nun dem muslimischen Glauben angehören?

Die Meinungen sind unterschiedlich. Sie sind natürlich nicht begeistert. Mein Vater ist der Meinung, jeder soll den Weg gehen, den er für richtig hält, solange man niemandem damit schadet. Daher hat er kein Problem mit meinem Glauben. Meine Schwestern haben auch kein Problem mit dem Islam, können aber nicht verstehen, wie man so leben kann. Für meine Mutter ist es immer noch sehr schwer.

Wie haben Sie sich dabei gefühlt?

Es war sehr schwer, meine Familie einfach so zu verlassen. Ich habe es aber aus Überzeugung getan und bin der Meinung, dass es der richtige Weg war. Allerdings denke ich heute, dass damals Vieles zu schnell ging. Ich hätte mit der Heirat länger warten müssen.

Haben Sie noch Kontakt zu der Freundin, die Sie in die Moschee mitgenommen hat?

Ja, habe ich. Allerdings hat sie mich nicht direkt mitgenommen. Ich hatte über das Internet Kontakt zu einer Muslimin, die aber weiter weg wohnte. Sie war sehr erfreut über mein Interesse am Islam und leitete mich weiter an einen Klassenkameraden von ihr. Er war ebenfalls deutscher Konvertit und mit ihm konnte ich mich austauschen. Da er aber nicht in meiner Nähe wohnte, suchte er für mich nach Leuten aus meiner Stadt, die mir den Islam näherbringen konnten. So gab er mir die MSN-Adresse eines Angehörigen der Moschee-Gemeinde, in die ich später regelmäßig ging. Er hat mich dann in die Moschee eingeladen, wo ich dann schlussendlich konvertiert bin. Zu dem Mädchen habe ich weiterhin Kontakt, habe sie allerdings nie gesehen. Wir haben nur über das Internet Kontakt.

Was war am schwierigsten für Sie?

Meine Familie zu verlassen, da mir meine Familie sehr viel bedeutet.

Info: Dieser Artikel entstand im Rahmen des RNZ-Projekts "Schüler machen Zeitung". Das Interview führten Paula Neuhaus, Charlotte Beurer und Anna Wacker, Klasse 8a, Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch.