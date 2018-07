Kommenden Freitag, 12. Juli, wird der letzte 850 Meter lange Bauabschnitt der Radwegeverbindung von Bad Schönborn bis Wiesloch eröffnet. Das berichtete das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung am Dienstag. Damit ist die durchgängige Verbindung entlang der B 3 und K 4166 komplett. Zudem wurde auch der vorhandene Abbiegestreifen an der Einmündung von der B 3 zur K 4166 verbreitert. Die Kosten des letzten Bauabschnittes belaufen sich auf rund 400.000 Euro. (RNZ/rl)