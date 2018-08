A 6 bei Dielheim. (pol/rl) Umherfliegende Reifenteile eines Lastwagens verursachten am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr zu mehreren Auffahrunfällen auf der A 6 in Fahrrichtung Mannheim, zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg.

Als die Reifenteile über die Spuren flogen, musste der nachfolgende Verkehr abbremsen. Drei Autofahrerinnen im Alter von 22, 31 und 51 Jahren fuhren laut Polizeibericht vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und geringem Sicherheitsabstand ineinander. Eine 51-jährige VW-Fahrerin aus Waldbronn überschlug sich mit ihrem Wagen.

Die 51-Jährige kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die 31-jährige Audi-Fahrerin und die 22-jährige BMW-Fahrerin wurden ebenfalls mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden soll rund 25.000 Euro betragen.

Die A 6 war zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg bis 15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweise auf rund zehn Kilometer.

Anm.d.Red.: In einer vorherigen Version hieß es, dass die 22-Jährige per Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Tatsächlich war es die 51-Jährige.