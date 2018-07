A 5 bei Walldorf. (pol/mün) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag auf der Autobahn A 5 kurz vor dem Kreuz Walldorf in Fahrtrichtung Frankfurt. Nach Angaben der Polizei fuhren gegen 9.20 Uhr an einem Stauende vier Fahrzeuge aufeinander. Mehrere Personen wurden schwer verletzt, zwei Menschen getötet.

Ein 39-Jähriger Audi-A6-Avant-Fahrer war in ein Stauende gefahren und hatte drei Autos ineinandergeschoben. Ein 68 und 66 Jahre altes Ehepaar aus dem Raum Brühl, die in einem Golf unterwegs waren, starben noch am Unfallort. Versuche anderer Verkehrsteilnehmer die beiden aus dem Raum Bühl stammenden Personen am Unfallort wiederzubeleben scheiterten. Ihr Auto stand als letztes im Stau kurz vor dem Walldorfer Kreuz in Fahrtrichtung Frankfurt.

Der mutmaßliche Unfallverursacher aus dem Raum Karlsruhe überlebte den Zusammenstoß. Die Fahrer der anderen beteiligten Autos wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Zur Ursache des Unfalls hatte die Polizei zunächst keine Erkenntnisse - "die Sicht ist klar, die Straße trocken, ideale Verkehrsbedingungen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim am Unfallort. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die A 5 ist in Fahrtrichtung Nord war bis etwa 11 Uhr voll gesperrt. Der Rückstau wuchs auf neun Kilometer an, so die Polizei. Der Verkehr in Richtung Frankfurt wurde bis etwa 12.40 Uhr über den Standstreifen und die Parallelfahrbahn am Walldorfer Kreuz vorbei geleitet. Danach war die Autobahn wieder frei.



(aktualisiert: 27. Januar 2016, 15 Uhr)