Am Sonntag, 23. April, findet wieder der Stadtlauf in Wiesloch statt. Organisatoren und Sponsoren trafen sich in der Bäckerei Rutz, von links: Alexander Rutz, Manfred Walter, Martin Rattinger, Engelbert Franz, Eugen Rutz und Oliver Rutz. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Bei der 26. Auflage des Stadtlaufs der TSG Wiesloch werden die Läuferinnen und Läufer wohl letztmals die bekannte Streckenführung erleben. "Wir planen für 2018, zumindest einen Teil des Laufs in die Innenstadt zu verlagern", kündigte jetzt TSG-Chef Manfred Walter an. Vor allem für die Zuschauer soll damit die Attraktivität der Veranstaltung noch weiter erhöht werden. "Wir sind uns darüber im Klaren, dass sich der organisatorische Aufwand um einiges erhöhen wird", so der sportliche Leiter des Stadtlaufs, Engelbert Franz. Derzeit sei man dabei, die entsprechenden Gespräche zu führen. "Wir sind da auf einem guten Weg", so Franz beim Pressegespräch für den diesjährigen Stadtlauf in den Räumen des Hauptsponsors, der Bäckerei Rutz, in Walldorf. Klar, der Aufwand werde sich für das Organisationsteam erhöhen, aber dann werde der "Stadtlauf" endlich auch wieder seinem Namen gerecht. Allerdings sollen Start und der Zieleinlauf weiter in der Parkstraße und im Stadion bleiben.

Schon jetzt sorgen seitens der TSG mehr als 100 Helfer für einen reibungslosen Ablauf. "Wir sind stolz und froh, solche Großveranstaltungen mit Personen aus den eigenen Reihen stemmen zu können", sagte Walter. In diesem Jahr werden 700 bis 800 Läufer erwartet, die sich auf die Strecke begeben werden. "Wir haben uns in etwa bei dieser Teilnehmerzahl eingependelt", meinte Franz. Los geht es am 23. April wieder um 10 Uhr mit dem Startschuss in der Parkstraße, der von Oberbürgermeister Dirk Elkemann vollzogen wird. Nach erfolgtem "Knall" wird sich der Rathauschef, wie auch schon im Vorjahr, sofort unter das Teilnehmerfeld mischen, um mitzulaufen. "Nach eigenem Bekunden hat er etwas Trainingsrückstand", so Walter mit dem Hinweis auf das dicht gedrängte Programm als Oberbürgermeister.

Aber es werden nicht nur die "Großen" am Start sein. Ab 12.30 Uhr stehen die Bambini-Läufe im Stadion auf dem Programm, an denen wohl wieder rund 400 Knirpse auf unterschiedlich langen Strecken teilnehmen werden - immer begeistert angefeuert von den Eltern. "Für uns ist es wichtig, nicht nur den Sport alleine im Fokus zu haben, es soll ein großes Fest für alle werden", umriss Walter die Intention der Veranstalter. Musik, hoffentlich passendes Wetter sowie Essen und Trinken stehen ebenfalls im Mittelpunkt. An einer eigens eingerichteten Fankurve, in der ein Team des Hauptsponsors Rutz am Rand des Dämmelwalds stehen wird, sollen den Teilnehmern unterwegs nochmals Motivation gegeben und Getränke überreicht werden.

Sollte das Wetter schlecht sein, also Regen angekündigt werden, wird die Stadionsporthalle für Siegerehrungen und Verköstigungsstände genutzt. "Wir sind da zwar flexibel, müssen uns allerdings schon drei Tage vor dem Stadtlauf entscheiden, ob wir unsere Betreuungsaktivitäten nach innen verlagern - wegen der Logistik eben", sagte Manfred Walter. Die Kurse "Von 0 auf 10", bereits zum dritten Mal im Vorfeld des Stadtlaufs von der TSG angeboten, erfreuen sich übrigens immer größerer Beliebtheit. Monate vor dem Startschuss bereiten sich die Interessenten in Gruppen auf das "Großereignis" unter fachmännischer Anleitung vor. "Eine tolle Resonanz bisher", freute sich Walter.

Die Anmeldefrist endet am Mittwoch, 19. April, Anmeldungen sind zum einen im Marathonshop in der Badgasse 22 in Wiesloch möglich, zum anderen im Internet (www.tsg-wiesloch.de/stadtlauf). "Kurzentschlossene können sich noch am Tag der Veranstaltung ab 8.30 Uhr im Eingangsbereich der Stadionsporthalle in die Startliste eintragen", ergänzte Engelbert Franz.