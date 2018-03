St. Leon-Rot. (agdo) Dribbeln, Schuss und Tor! Schon wenige Minuten nach Spielbeginn fiel auf dem Fußballplatz der TSG Hoffenheim in St. Leon das erste Tor, die Mädchen jubelten und der Trainer freute sich. Eigentlich ist das im Fußball nichts Ungewöhnliches, wäre da nicht an diesem Tag eine Besonderheit gewesen: Die Nachwuchssportlerinnen spielten nämlich Blindenfußball. Und das war nicht einfach, die Spielerinnen mussten sich beim Kicken ohne Augenlicht auf den Klang des Balls verlassen.

Das Projekt heißt "Neue Sporterfahrung" und ist von der Deutschen Telekom in Kooperation mit dem Deutschen Fußballbund und dem Deutschen Behindertensportverband ins Leben gerufen worden. Es soll Jugendliche sensibilisieren, welche Leistungen behinderte Sportler bringen müssen und wie schwierig es ist, sich ohne Sehvermögen zu orientieren. "Mit der Teilnahme möchten wir auch die Teambildung stärken", sagte Katharina Müller, Öffentlichkeitsbeauftragte von "Anpfiff ins Leben".

Die neue Saison fängt jetzt an und die TSG hat neue Spielerinnen dazubekommen. Gemeinsam an einem Strang zu ziehen, ist im Fußball wichtig, das Projekt "Neue Sporterfahrung" soll den Zusammenhalt fördern. Wie kam es dazu? "Die Telekom hat eine Ausschreibung gestartet und wir haben uns mit den Standorten Mannheim und St. Leon-Rot beworben", sagte Katharina Müller. Für beide Standorte bekam "Anpfiff" eine Zusage.

Nach St. Leon-Rot kamen für einen Nachmittag von der Veranstaltungsfirma "Do it!" Gregor Krolewski, Übungsleiter des Projekts, Andreas Pauls und der sehbehinderte Fußballer Jens Pleier vom VSV Würzburg, einem Behindertensportverein, zu den Sportlerinnen. Pleier hat noch ein Sehvermögen von fünf Prozent. Die Nachwuchssportlerinnen bekamen zunächst generell den Blindenfußball erklärt. Sie hatten viele Fragen: Sind alle Spieler beim Blindenfußball blind? Ist der Ball der gleiche wie beim "normalen" Fußball? Woher weiß man, wo das Tor steht? Gibt es gelbe und rote Karten? Gibt es ein Abseits? Jede Frage wurde beantwortet.

Gespielt wird im Blindenfußball übrigens mit einem speziellen Ball, der die Größe eines Handballs hat. Im Ball befinden sich Klangplättchen, damit die Spieler hören, wo der Ball sich befindet. Der Torwart ist der Einzige auf dem Feld, der nicht sehbehindert ist. Damit die Spieler sich orientieren können, gibt es einen "Guide": Mit seiner Stimme lotst er die Sportler in Richtung Tor. Damit die Spieler nicht zusammenstoßen, rufen sie "Voy" während des Spiels. Beim Blindenfußball wird gedribbelt, weniger geschossen.

Auch die TSG-Sportlerinnen "erblindeten" kurzzeitig für das Projekt. Der Effekt wurde mittels einer dafür extra abgedunkelten Skibrille erzielt, die zudem einen speziellen Kopfschutz wegen eventueller Verletzungen hatte. "Es ist stockdunkel, ich sehe absolut nichts, das ist ein komisches Gefühl", sagte zum Beispiel Laura. Das große "Gewusel" blieb allerdings aus, die Spielerinnen hielten sich wacker.

Damit der Blindenfußball klappte, gab es zunächst verschiedene Übungen. Die Sportlerinnen gingen in einer Art Polonaise über den Platz, gesteuert wurden sie von der letzten Person in der Reihe, die keine Brille trug. Ein Klopfen auf die rechte Schulter war das Zeichen für den Gang nach rechts, Klopfen auf die linke für die Linksdrehung. In Zweier-Gruppen übten die Jugendlichen zudem das Dribbling, eine Sportlerin trug die Brille, die andere gab Befehle.

Beim Blindenfußball sei es wichtig, dass die Beine möglichst engen Kontakt zum Ball haben, erklärte Jens Pleier den Mädchen das Prinzip. Und dann ging das Spiel los. Die Mannschaft in den weißen Trikots hatte den Dreh schnell heraus, schon nach wenigen Minuten stand es 3:0. Das Resümee: Blindenfußball sei schwierig, so Maileen, es zähle aber der Spaß am Sport. Und den hatten alle.