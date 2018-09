Malsch. (seb) Die Bedeutung der Medienbildung betonend hat Malschs Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einhellig genehmigt, dass die Grundschule 17 Tablet-Computer der Firma Apple anschafft, 16 für Schüler, eines für den jeweiligen Lehrer.

Auf knapp 14.000 Euro belaufen sich die Kosten inklusive Verwaltungs- und Einrichtungsgebühr. Vergleichsangebote gab es laut Bürgermeisterin Sibylle Würfel nicht, weil das Schulteam um Rektorin Dorothea Kuhn-Bender sich ganz bestimmte iPads mit spezieller Lernsoftware ausgesucht hat und ein zeitlich begrenztes, günstiges Angebot nutzen wolle. Die benötigten Mittel wurden übers Schulbudget angespart, so Sibylle Würfel. Der Förderverein der Schule will den laufenden Betrieb der Computer mitsamt Internetkosten unterstützen.

"Medienbildung ist eine Schlüsselqualifikation für junge Menschen", sagte Konrad Fleckenstein (Freie Wähler) mit Verweis auf die aktuellen Bildungspläne des Landes. Dabei gehe es nicht nur darum, gut mit Computer und Internet umzugehen, etwa mit Blick auf den späteren Beruf, erklärte er. Sondern es gehe auch darum, die Kinder "vor schädigenden Einflüssen zu schützen". Daher sei Medienkompetenz schon im Grundschulalter unverzichtbar. Um den verantwortungsvollen Umgang zu unterrichten, brauchten die Lehrkräfte auch die passenden Lernmittel.

"Digitale Medien gehören zum Alltag auch für Grundschüler, Eltern können ein Lied davon singen", sagte Robert Krippl (CDU). Seiner Fraktion gehe es um "den sicheren Umgang" mit Computer und Internet - und wo könnten es die Kinder besser lernen als in der Schule? Krippl lobte das Schulteam für den verantwortungsvollen Umgang mit den Finanzen: Dass man das vorhandene Budget sparsam eingesetzt habe, anstatt die Gemeinde um zusätzliche Mittel zu bitten, sei vorteilhaft.

Die Kinder "auf eine zunehmend digitalisierte Welt" vorzubereiten, sei essenziell, meinte auch Claus Stegmaier (Grüne). Das gehöre zu den Grundfähigkeiten fast schon wie Lesen und Schreiben. Die Schule leiste in dieser Hinsicht bereits viel, so Stegmaier, gebe ein Mal die Woche PC-gestützten Unterricht - allerdings auf Systemen, die nun in die Jahre gekommen seien. Wie auch seine Vorredner verwies er auf Empfehlungen und Leitlinien von Landes- und Kreismedienzentrum für eine gelingende Medienbildung.