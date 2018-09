Dielheim. (pri/pol/rl) Zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Kappelenweg kam es in der Nacht zum Freitag. Das Feuer brach gegen 2.45 Uhr aus, als ein defekter Kühlschrank Feuer fing. Das Gerät war an einer Mehrfachsteckdose in einer Parzelle im Keller eines Mehrfamilienhauses im Kapellenweg angeschlossen.

Als die Feuerwehr eintraf, standen die Bewohner um Hilfe rufend auf den Balkonen. Die Flucht über den Treppenaufgang war zu diesem Zeitpunkt wegen der starken Rauchentwicklung nicht mehr möglich.

Über eine Drehleiter rettete die Feuerwehr daher 14 Bewohner von einem Balkon des völlig verrauchten Hauses. Unter der Geretteten befanden sich auch zwei Kleinkinder. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Personen wurden ins Feuerwehrgerätehaus zur weiteren Betreuung gebracht.

Ein Ausbreiten des Feuers konnten die Freiwilligen Feuerwehren aus Dielheim, Horrenberg und Wiesloch verhindern. Insgesamt waren rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstand. Der Schaden resultiert ausschließlich durch den enormen Rauchgasniederschlag im Treppenhaus und den einzelnen Wohnungen. Ein Gebäudeschaden entstand laut Polizei nicht. Das Haus ist bis auf weiteres unbewohnbar. Derzeit ist noch offen, wann es wieder bezogen werden kann.

