Walldorf/Schwetzingen/Hockenheim. (pol/mare) Die Wettbüroräuber von Walldorf sind gefasst. Die Polizei hat einen 30-Jährigen und dessen Vater, einen 57-jährigen Mann, festgenommen. Das berichten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Mitteilung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle gegen das Duo. Die Tatverdächtigen sollen am 12. April ein Wettbüro in Walldorf überfallen haben, um sich Bargeld zu verschaffen. Der 57-Jährige soll gegen 12.50 Uhr das Wettbüro betreten und einen Angestellten mit einer täuschend echt aussehenden Pistole zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Mit der Beute im vierstelligen Bereich soll sich der 57-Jährige ann zum Fluchtfahrzeug begeben haben, welches von seinem Sohn gelenkt wurde. Beide konnten zunächst unerkannt entkommen.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Kriminalpolizei Karlsruhe wurde der 57-jährige Tatverdächtige noch in der Nacht zum Sonntag in einem Hotel in Schwetzingen durch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz festgenommen. Zuvor hatte es gegen 21 Uhr einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Discounter in Hambrücken im Kreis Karlsruhe gegeben. Wenig später nahmen Fahndungskräfte des Polizeipräsidiums Mannheim auch den 30-jährigen Sohn vorläufig fest. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurden ein Großteil der Beute und diverse andere beweiserhebliche Gegenstände beschlagnahmt.

Ermittlungen der Kriminaldirektion Heidelberg ergaben, dass beide Tatverdächtige an weiteren Straftaten im Raum Mannheim beteiligt gewesen sein sollen. Hierbei handelt es sich um eine schwere räuberische Erpressung eines Wettbüros am 9. März in Hockenheim, einen Überfall eines Lebensmitteldiscounters am 7. April in Hockenheim und einen Raubüberfall auf einen Lebensmitteldiscounters in Brühl am 11. April.

Insgesamt soll das Duo hier Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro erbeutet haben.

Die 30- und 57- jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz wurden am Nachmittag des 16. April auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen gemeinschaftlicher schwerer räuberischen Erpressung der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ gegen beide Beschuldigte Haftbefehle wegen Fluchtgefahr. Im Anschluss wurden beide Beschuldigte in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.