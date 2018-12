Von Lisa Wieser

Wiesloch. Räume mit großformatigen Malereien, Skizzen und Wandobjekten. Herbstliches Laub im Garten. Das behutsame Gehen durch eine Ausstellung, die schon beim Betreten durch die Harmonie und Komposition der Bilder innehalten lässt und den Blick für Kunst öffnet. Stimmen, Gespräche in Grüppchen. Die Künstlerin Elsbeth Lang begrüßt Neuankömmlinge, die Mitarbeiterinnen der Akademie im Park in Wiesloch heißen ebenfalls willkommen, haben einen Begrüßungsumtrunk vorbereitet und einen Stuhl für den Akkordeon-Spieler, der mit einem Tango gleich die Ausstellung eröffnen wird.

"Eine schöne Einstimmung an diesem wunderschönen Novembersonntag, zu dem so zahlreiche Besucher gekommen sind", begrüßt Kathleen Böhler vom PZN die Vernissagegäste und fragt sich, "wie eine einzige Künstlerin so unterschiedliche Werke schaffen kann - auf Holz, Leinwand, Papier, abstrakt und figurativ, in Naturtönen oder in warmen, feurigen Farben". So vielseitig wie das Leben selbst, wie die Sinne, die Orte, Begegnungen und Erfahrungen. Die in Schriesheim lebende und arbeitende Malerin Elsbeth Lang hat sie festgehalten. Die unzähligen Momente, die ein Leben birgt, die Blicke, Menschen, aber auch Landschaften oder ineinander gewobene grafische Flächen und Linien.

Seit 1980 setzt sich die Künstlerin mit Zeichnung und Malerei auseinander. Häufig als Reisenotizen gesammelt, wie die Szenen des Alltäglichen, das Treiben von Menschen in einer Stadt, an einem Strand oder eine Impression aus der Natur - Elsbeth Lang hält sie in ihren Notizbüchern fest und setzt im Atelier das von ihr Gesehene um. An der französischen Atlantikküste hält sie sich regelmäßig auf. Seit über 30 Jahren lebt sie dort in mehrwöchigen Aufenthalten. Und "die dabei gemachten Zeichnungen werden Ausgangspunkt für Kompositionen in größerem Format, wobei das Medium der Druckgrafik eine wesentliche Rolle spielt", so die Kunsthistorikerin Dr. Maria Lucia Weigel in ihrer Einführung, in der sie auf die Künstlerin und ihre Werke einging.

Diese zeigen eine Vielzahl von Gestalten in unzähligen Körperhaltungen: "Die Verortung dicht gedrängter Leiber im Bildraum wird zu einem Geflecht aus Linien, das die Figuration an den Rand des Abstrakten führt. Besonders menschliche Gesichter faszinieren Elsbeth Lang, die schier unbegrenzte Variation an Emotionen, die sich in Gesichtszügen spiegeln, geht in die Arbeiten ein und verleiht ihnen auch eine heitere Note", so Dr. Weigel in ihrer treffenden Rede.

Wie so oft ist es bei Kunst das selbst erlebte Betrachten. Und das Erkennen von Farben, Materialien, Anordnungen und im ersten Moment noch verborgenen Details, die aus einem Werk einen Dialog machen. Der musikalische Rahmen zur Eröffnung hätte nicht besser sein können: Der Wieslocher Akkordeon-Solist Hans Durst spielte Tango Argentino, Kompositionen von Astor Piazzolla und französische Musette.

Info: Die Ausstellung "Über-Sicht" ist bis 3. Mai 2019 in der Akademie im Park (Haus 74) im PZN Wiesloch, Heidelberger Straße 1, zu sehen.