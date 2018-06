Östringen/Angelbachtal. (RNZ) So sollten die Pfingstferien nicht enden: Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ist es auf der Bundesstraße B292 zwischen Östringen und Angelbachtal zu einem Motorradunfall gekommen, bei dem drei 16-Jährige schwer verletzt wurden.

Der 16-jährige Fahrer eines Motorrads kam zusammen mit seinem ebenfalls 16 Jahre alten Beifahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Die beiden stürzten und wurden auf das angrenzende Feld geschleudert.

Eine 16-jährige Motorradfahrerin, welche nebenherfuhr und den Unfall beobachtet hatte, erschrak so sehr, dass sie ebenfalls die Kontrolle über ihr Motorrad verlor. Sie kam von der Fahrbahn ab, rauschte über den Grünstreifen hinweg und landete in einem angrenzenden Bachlauf. Das Motorrad wurde in den Bachlauf geschleudert und total zerstört. Die 16-Jährige stürzte schwer.

Eine vorbeikommende Autofahrerin sah die drei Jugendlichen regungslos im Feld liegen und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Der Rettungsdienst rückte mit einem Großaufgebot an den Unfallort aus.

Die drei 16-Jährigen wurden vor Ort notärztlich behandelt und mit multiplen Verletzungen in umliegende Kliniken transportiert. Alle drei wurden ersten Informationen zufolge schwer verletzt, hatten aber dennoch einen großen Schutzengel.

Der Rettungsdienst war neben der Notfallhilfe Östringen mit drei Rettungswagen, zwei Notärzten und insgesamt 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

Der genaue Unfallhergang wird nun von Spezialisten der Polizei ermittelt. Die B292 war über eine Stunde lang voll gesperrt. Beide Motorräder mussten abgeschleppt werden.