Östringen. (br) In naher Zukunft müsste die Östringer Kläranlage umfassend saniert werden, um die gesetzlich vorgegebene Reinigungsleistung dauerhaft zu gewährleisten und die für den Weiterbetrieb der Einrichtung erforderliche Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis der Aufsichtsbehörde zu erhalten. Wie Bürgermeister Felix Geider den Gemeinderat informierte, wird die Ertüchtigung der am westlichen Östringer Stadtrand unmittelbar an der Bundesstraße B292 gelegenen Abwasserreinigungsanlage von den Fachleuten mittlerweile auf über neun Millionen Euro veranschlagt, vor allem, weil zur mittel- und langfristigen Erfüllung der einzuhaltenden Grenzwerte ein zweites Becken gebaut werden müsste.

Vor diesem Hintergrund folgte der Gemeinderat nun einstimmig der Empfehlung der Verwaltung, als Alternative für die Sanierung der eigenen Kläranlage einen Beitritt zum benachbarten Abwasserzweckverband Kraichbachniederung in Erwägung zu ziehen. Dem 1963 gegründeten Verband gehören die Gemeinden Bad Schönborn, Kronau, Malsch und Mühlhausen (mit dem Ortsteil Rettigheim) an.

Die in seinem Einzugsgebiet anfallenden Abwässer reinigt der Abwasserzweckverband Kraichbachniederung auf seiner auf Gemarkung Kronau liegenden Verbandskläranlage, die - im Unterschied zu der Östringer Anlage - auch über die technische Ausstattung für eine Vorklärung des Abwassers verfügt und mit einem Faulturm sowie einem Blockheizkraftwerk darüber hinaus die Voraussetzungen für eine energetische Verwertung des Klärschlamms bietet.

Im Fall eines Beitritts der Stadt Östringen zum Abwasserzweckverband Kraichbachniederung, das haben die ersten Vorprüfungen ergeben, müsste eine Druckleitung zur Kläranlage in Kronau gebaut werden, die wiederum selbst bedarfsgerecht erweitert werden müsste. Das bestehende Östringer Klärwerk würde in einem solchen Fall weiterhin für die Regenrückhaltung sowie als Pumpwerk genutzt, zudem würde weiterhin eine Vorreinigung des Abwassers vorgenommen.

Wie Bürgermeister Geider hervorhob, stellen kontinuierlich steigende technische Anforderungen und die Notwendigkeit zu kostenträchtigen Investitionen gerade kleinere Kläranlagen vor zunehmende Schwierigkeiten, einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. In Östringen war zwischenzeitlich auch die Option untersucht worden, die beiden vorhandenen kommunalen Kläranlagen in der Kernstadt und in Odenheim technisch zusammenzuschließen.

Die Stadtverwaltung wird nun die Verhandlungen mit dem Abwasserzweckverband Kraichbachniederung über einen Beitritt vertiefen und den Gemeinderat zu gegebener Zeit über die bei dieser Variante entstehenden Investitionskosten, deren Finanzierung und die rechtlichen Modalitäten eines Beitritts unterrichten. Parallel dazu, darauf wurde im Gemeinderat besonderer Wert gelegt, sollen vor einer abschließenden Entscheidung auch die Aufwendungen für die Sanierung der Östringer Kläranlage noch einmal detailliert ermittelt und den im Falle eines Beitritts zum Abwasserzweckverband entstehenden Kosten gegenüber gestellt werden.

Der Gemeinderat forderte außerdem für beide Varianten eine Darstellung zur künftigen Entwicklung der kommunalen Abwassergebühr an. In seiner Entscheidung muss das Gremium zudem berücksichtigen, dass nur noch im Fall des Zusammenschlusses zu größeren und technisch dem neuesten Stand entsprechenden Abwasserreinigungsanlagen bei der Sanierung und Ertüchtigung von Kläranlagen mit staatlichen Zuschüssen gerechnet werden kann.