Östringen. (pol/rl) Zu einem versuchten Raubüberfall kam es auf dem Parkplatz des Östringer Friedhofs am Montagnachmittag. Laut Polizeibericht wollten ein 64-Jähriger und seine 63-jährige Frau gegen 17 Uhr gerade in ihr Auto einsteigen, als plötzlich ein junger Mann auftauchte, sie mit einer Waffe bedrohte und das Bargeld der Beiden forderte.

Die 63-Jährige versuchte in den Wagen zu steigen, während der 64-Jährige sich zunächst nicht beeindrucken ließ. Daraufhin drückte der junge Mann mehrfach den Abzug der Waffe, ohne dass sich dabei ein Schuss löste. Als die Frau ins Fahrzeug gestiegen war, zog der Täter ein Messer und einen Schlagstock und wollte auf den 64-Jährigen losgehen. Der jedoch konnte sich dann auch in den Wagen retten. Daraufhin lief der Täter in Richtung Friedhof davon.

Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß und Anfang bis Mitte 20 sein. Er hatte eine normale Statur, helle blonde etwas längere Haare. Er trug einen mehrfarbigen Kapuzenpullover mit einem Schriftzug auf der Brust, eine dunkle Hose und eine markante quadratische Brille mit dunklem Gestell. Zudem sprach er hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent.

Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten die Kriminalpolizei Karlsruhe unter der 0721/666-5555 anzurufen.