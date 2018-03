Östringen. (RNZ/pri/rl) Zu einem Brand in der Schießsportanlage "Schiesssport-Vogel" in der Friedrich-Ebert-Straße 18 kam es am Montagabend. Laut Polizei brach das Feuer gegen 19.45 Uhr aus.

Im Schießsportzentrum waren zur Brandausbruchzeit sechs Personen anwesend, darunter eine Standaufsicht. Als die Feuerwehr eintraf, rauchte es stark aus dem Dachbereich heraus. Erste Personen liefen der Feuerwehr bereits entgegen.

Der Brand soll im Bereich der Schiess-Auffanganlage entstanden sein. Danach fraßen sich die Flammen hoch bis unter das Dach und in die Lüftungsanlage. Da sich in der Halle noch Besucher befanden, erlitten insgesamt sechs Personen Rauchvergiftungen. Bei zwei Personen waren die Vergiftungen so stark, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Die Standaufsicht hatte das Ausbrechen von Flammen in der Schießsportanlage wahrgenommen und informierte die anderen anwesenden Personen. Nach einem kurzen vergeblichen Versuch das Feuer eigenständig zu löschen, verließen alle Anwesenden die Anlage.

Die Feuerwehren aus Östringen, Bad Schönborn, Eichelberg, Tiefenbach und Odenheim, Notärzte aus Karlsruhe und Heidelberg sowie Rettungswagen waren im Einsatz. Insgesamt waren rund 66 Wehrleute und 24 Rettungskräfte vor Ort. Gegen 21.30 Uhr galt der Brand als gelöscht.

Ein Sachverständiger wurde in die Brandermittlungen miteinbezogen. Die Polizei geht von einem hohen Sachschaden von etwa einer Million Euro aus.

Update: 13. März 2018, 14.56 Uhr