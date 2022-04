Rauenberg. (obit) Nachdem im Waldangelbach zwischen Rauenberg und Wiesloch Öl festgestellt wurde, gibt es nun Hinweise auf eine mögliche Ursache. Dies bestätigte die Verwaltung der Stadt im Gespräch mit der RNZ.

In der vergangenen Woche war erneut eine Spezialfirma an dem Drainagerohr im Rauenberger Gewerbegebiet Hohenaspen im Einsatz. Sondierungsbohrungen sollten so ans Tageslicht bringen, woher der ständige Öleintrag in das Rohr und dadurch in den Bach kommt. "Es gibt einen ersten Hinweis. Bei einer Bohrung gab es einen stark ölhaltigen Befund", nennt Bauamtsleiter Martin Hörner die Möglichkeit einer potenziellen, gefundenen Ursache. Die abschließende Analyse und schriftliche Bestätigung stehe aber noch aus. Genaueres wollte Hörner nicht preisgeben. Die Behörden, unter anderem das Wasserrechtsamt, sollen dann – sobald diese ersten Hinweise bestätigt wurden – darüber unterrichtet werden. Bereits jetzt steht die Stadt mit den Ämtern in Kontakt, um den Fortgang abzuklären.

"Nach unserem Dafürhalten, haben wir alles getan, damit kein Öl in den Bach fließt", so Hörner. Tatsächlich hat die Stadt Rauenberg bereits mehrere konkrete Maßnahmen ins Leben gerufen: Wasserproben, Bohrungen und das Installieren eines Ölabscheiders. Geschätzte Kosten bisher: mehr als 30.000 Euro.

Nach Analysen eines Mannheimer Labors war die Ölkonzentration im Bach so gering, dass der Zugang zum Bach an einem Spielplatz in Wiesloch wieder freigegeben werden kann. Dieser war vor einigen Wochen gesperrt worden, nachdem das Öl erstmals im Waldangelbach entdeckt wurde. Übrigens: Diese Probe, die in dem Labor nun untersucht wurde, wurde bereits vor Inbetriebnahme des Ölabscheiders entnommen.

Durch den Ölabscheider, der seit vergangener Woche im Kanal sitzt, "kann eigentlich kein Öl mehr in den Bach gelangen", erklärt Hörner. Auch in dieser Woche wurde mehrfach die Situation am Bach überprüft.

Update: Donnerstag, 28. April 2022, 18.10 Uhr

Bohrungen bei Rauenberg sollen bei Ursachensuche helfen

Von Tobias Törkott

Am Wieslocher Wasserspielplatz ist auch ein Zugang zum Waldangelbach. Dieser wurde mit einem Flatterband abgesperrt. Hier will die Stadt nachbessern. Foto: Helmut Pfeifer

Rauenberg. Woher kommt das Öl im Waldangelbach? Das titelte die RNZ in den vergangenen Wochen gleich doppelt. Denn unweit des Rauenberger Gewerbegebietes Hohenaspen taucht immer wieder ein Ölfilm auf der Wasseroberfläche des Baches auf. Dieser stammt wohl aus dem Untergrund des Gewerbegebietes und fließt über ein Drainagerohr in den Waldangelbach – und von dort aus weiter Richtung Wiesloch. Zwischenzeitlich wurden dort Teile des Bachlaufs und der Zugang zum Bach bei einem Spielplatz gesperrt. In Rauenberg wurden in den Waldangelbach Ölsperren eingesetzt. Bei Kanaluntersuchungen entdeckten Spezialisten zudem ein altes Rohr im Untergrund. Doch woher die rötliche Flüssigkeit kommt, das ist weiter unklar.

"Es ist nicht so, dass die ganze Zeit Öl läuft, aber immer wieder mal kann man einen Ölfilm erkennen", erklärt Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel der RNZ. Mitarbeiter der Stadt seien in den vergangenen Wochen regelmäßig vor Ort gewesen und hätten die Lage kontrolliert. "Es gab Tage, da dachte man, es hört auf, aber die Schlierenbildung war dann wiederzuerkennen", so Seithel. Der nächste Schritt ist nun, dass zeitnah ein Ölabscheider an dem Wehr, welches den Übergang zwischen Kanalsystem und Bach bildet, eingesetzt wird.

Im März waren Spezialfirmen vor Ort, die das Drainagerohr mit einem Roboter untersuchten. Von einem Leck oder einem anderem Grund, wieso Öl in den Kanal fließt, war nichts zu sehen. Auf Höhe des Kreisels entdeckten die Experten aber etwas anderes: Ein weiteres Rohr, welches zuvor nicht in den Karten Rauenbergs vermerkt war. Aufwendig wurde dieses Rohr gereinigt und mit einer Kamerasonde befahren. "Da aus dieser Richtung kein Öleintrag erkennbar war, wurde die weitere Erkundung des Kanalverlaufes beendet", erklärte Bürgermeister Seithel damals schriftlich der RNZ. Deshalb vermutete man, dass das Öl doch aus dem Gebiet zwischen Wehr und Kreisverkehr kommen soll – obwohl dort bei den ersten Untersuchungen ebenfalls nichts zu finden war. "Wir müssen davon ausgehen, dass das Öl über diesen Kanal eintritt", richtet Seithel den Fokus wieder auf das besagte Drainagerohr.

In den kommenden Tagen wird die nächste Spezialfirma aktiv. Sondierungsbohrungen stehen auf der Agenda. "Diese werden alle paar Meter gemacht, um herauszufinden, ob das Erdreich verseucht ist", erläutert Seithel. Lande man dabei einen "Treffer" müsse diese Stelle genauer untersucht werden. Rauenbergs Verwaltung versucht, das Problem zu lösen. Bürgermeister Seithel geht von etwa 20.000 Euro aus, die die Stadt bisher für die Öl-Suche ausgeben musste. "Stufe eins ist, das Problem zu lösen. Stufe zwei, den Verursacher zu finden. Aber Stufe eins hat Priorität", sagt Seithel.

Es gibt Stimmen, beispielsweise aus Wiesloch, die jüngst über andere Flüssigkeiten oder andere Ursachen für den Öleintrag mutmaßten: So sollen vor einigen Jahrzehnten durch einen kaputten Tank viele Liter Heizöl aus dem Bereich der Kirche in Rauenberg in den Untergrund geflossen sein. "Dann müsste das Öl auch im Bereich hinter dem Kreisel in den Rohrleitungen erkennbar gewesen sein", schließt Seithel diese Theorie aus.

Diskutiert wird zudem, ob tatsächlich Öl oder eine noch schlimmere Flüssigkeit durch Rauenbergs Kanäle und dann in den Bach fließt. Josef Zöllner, technischer Geschäftsführer des Abwasser- und Hochwasserzweckverbandes mit Sitz in Wiesloch kann hier aber beruhigen: "Das Labor hat bestätigt, dass es sich um Öl handelt." Der AHW hatte die Proben bei sich gelagert und dann an ein Mannheimer Labor weitergeleitet. Bisher sei es auch nicht zu Schäden im Verlauf des Waldangelbachs gekommen. Die verschiedenen Institutionen stehen dabei in Kontakt mit dem Wasserrechtsamt. Dennoch erneuert Zöllner seine Aussage von vor wenigen Wochen: "Das Öl hat im Bach nichts verloren."

Auf Wieslocher Seite steht das Umweltamt um Alexandra Dreyer in Austausch mit Rauenberg. "Ölsperren und das Abpumpen sind keine langfristigen Maßnahmen", so Dreyer. Der Zugang zum Waldangelbach am Wieslocher Wasserspielplatz war in den vergangenen Wochen gesperrt – und soll es auch bleiben. Außerdem wurden Pumpen, mit denen Wasser aus dem Bach gefördert werden kann, abgestellt. "Dies geschieht aus Sicherheitsgründen", so Dreyer. Am Dienstagnachmittag war das Flatterband aber teilweise heruntergerissen. Dreyer zufolge soll das schnellstmöglich ausgebessert werden. Die Umweltbeauftragte erklärt, dass der Öl-Eintrag relativ gering gewesen sei, "dennoch ist auch das problematisch." Die Ursache müsse gefunden werden. Der Bach sei auch Laichgewässer für Fische.