Walldorf. (rö) Auf Antrag der SPD-Fraktion werden in Walldorf zwei weitere öffentliche Bücherregale aufgestellt. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Auch das erste Bücherregal, das es seit 2017 auf dem Marktplatz in der Hauptstraße gibt, hatte die SPD beantragt. „Es wird sehr gut angenommen“, stellte Petra Wahl für die Antragsteller fest, es finde ein sehr reger Austausch von Büchern statt. Die Bedenken, dass es zu Vandalismus kommen könne, hätten sich glücklicherweise nicht bestätigt. Der Dank gelte dem Verein Generationenbrücke, der das Bücherregal betreut.

„Es fehlt ein Schrank für großformatige Kinderbücher“, begründete Petra Wahl den neuen Antrag ihrer Fraktion. Außerdem dürfe man die „etwas abgelegeneren“ Teile der Stadt nicht vergessen, deshalb wünsche man sich ein weiteres Regal in der Nähe des SBK-Markts in der Dannhecker Straße. Wie die Verwaltung in ihrer Vorlage ausführte, will man die genauen Standorte noch untersuchen. Die Erstellung der Bücherregale soll erneut durch den Bauhof erfolgen, sodass neben dem Personaleinsatz vornehmlich die Materialkosten anfallen.

Die „grundsätzliche Zustimmung“ der CDU erteilte Uwe Lindner. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass auch bei den neuen Regalen die Generationenbrücke die Betreuung übernimmt „und die Stadt außen vor bleibt“. Zustimmung gab es auch von den Grünen. „Da kann man ja nichts dagegen haben“, sagte Wilfried Weisbrod. Dagmar Criegee (FDP) sagte allerdings zum Thema Vandalismus, dass schon „angebrannte Bücher“ gefunden worden seien. Zwar sei man überzeugt, dass dafür „nur ein winziger Teil der Bevölkerung“ verantwortlich sei, dennoch stehe ihre Fraktion dem Antrag „mit gemischten Gefühlen gegenüber“. Man wolle diesen aber nicht ablehnen und stimme ebenfalls zu.