Wiesloch/Walldorf/St. Leon-Rot/ Dielheim. (rö) "Wir brauchen mehr Musik", findet Olli Roth und sorgt gleich selbst dafür, dass diese Forderung umgesetzt wird: Der beliebte Sänger und Gitarrist ist - natürlich - wieder mit dabei, wenn von 4. April bis 5. Mai die 14. Auflage von "Swingin’ WiWa" über die Bühne geht. Das Programm des Musikfestivals wurde am Donnerstag im Harry’s in Walldorf vorgestellt (siehe Hintergrund). Die 27 - inoffiziell sind es sogar 28 - Konzerte finden wieder an den unterschiedlichsten Veranstaltungsorten von der Kneipe bis zum Autohaus in Wiesloch, Walldorf, St. Leon-Rot und Dielheim statt, zum ersten Mal ist Balzfeld mit dem DJK-Clubhaus vertreten.

Hintergrund Das Programm von "Swingin’ WiWa" auf einen Blick: Mittwoch, 4. April, 20 Uhr, Harry’s, Walldorf: Jam-Session (Eintritt frei). Donnerstag, 5. April, 20 Uhr, Rathaus-Foyer, St. Leon-Rot: Gallantry Music Trio (Vorverkauf). Freitag, 6. April, 19 Uhr, Autohaus Wagner, Wiesloch: Olli Roth & Friends (Abendkasse). [+] Lesen Sie mehr Das Programm von "Swingin’ WiWa" auf einen Blick: Mittwoch, 4. April, 20 Uhr, Harry’s, Walldorf: Jam-Session (Eintritt frei). Donnerstag, 5. April, 20 Uhr, Rathaus-Foyer, St. Leon-Rot: Gallantry Music Trio (Vorverkauf). Freitag, 6. April, 19 Uhr, Autohaus Wagner, Wiesloch: Olli Roth & Friends (Abendkasse). Samstag, 7. April, 21 Uhr, Schlupfloch, Walldorf: Amokoustic (Vorverkauf). Sonntag, 8. April, 19 Uhr, Palatin-Restaurant, Wiesloch: Die Nachtigallen (Eintritt frei). Mittwoch, 11. April, 20 Uhr, Harry’s, Walldorf: Jam-Session (Eintritt frei). Donnerstag, 12. April, 20 Uhr, Autohaus Pietsch, Walldorf: Noche Espanola (Eintritt frei). Freitag, 13. April, 21 Uhr, Markstube, Walldorf: Seán Treacy Band (Vorverkauf). Samstag, 14. April, 21 Uhr, Markstube, Walldorf: Big Willy (Vorverkauf). Sonntag, 15. April, 19 Uhr, Palatin-Restaurant, Wiesloch: Blu (Eintritt frei). Mittwoch, 18. April, 20 Uhr, Harry’s, Walldorf: Jam-Session (Eintritt frei). Donnerstag, 19. April, 20.30 Uhr, Café Art, Walldorf: Men Go Crazy (Abendkasse). Freitag, 20. April, 20 Uhr, Palatin, Wiesloch: Blues-Night mit Véronique Gayot, Timo Gross und Little Dave (Vorverkauf). Samstag, 21. April, 21 Uhr, Schlupfloch, Walldorf: Groove Sauce (Vorverkauf). Sonntag, 22. April, 19 Uhr, Palatin-Restaurant, Wiesloch: Used (Eintritt frei). Mittwoch, 25. April, 20 Uhr, Harry’s, Walldorf: Jam-Session (Eintritt frei). Donnerstag, 26. April, 20.30 Uhr, Café Art, Walldorf: Delta Rock und Max Jeschek (Vorverkauf). Freitag, 27. April, 21 Uhr, Café Art, Walldorf: Amy Blond (Vorverkauf). Samstag, 28. April, 20 Uhr, Palatin, Wiesloch: Indra Wahl & Grooves United (Vorverkauf). Sonntag, 29. April, 18 Uhr, DJK-Vereinsheim, Balzfeld: The Lovebirds (Vorverkauf nur im Clubhaus, bei YPSS Schäfer und Bücher Dörner). Montag, 30. April, 21 Uhr, Café Art, Walldorf: K.J. Dallaway & Friends (Abendkasse). Mittwoch, 2. Mai, 20 Uhr, Harry’s, Walldorf: Jam-Session (Eintritt frei). Donnerstag, 3. Mai, 20.30 Uhr, Weißes Rössel, Dielheim: Paul Simpson Project (Vorverkauf nur im Weißen Rössel und bei Rockin’ Rollin’ Products). Freitag, 4. Mai, 21 Uhr, Café Art, Walldorf: Dreimannquartett (Vorverkauf); Samstag, 5. Mai, 20 Uhr, Rathaus-Foyer, Walldorf: Cool Breeze (Vorverkauf nur im Rathaus und bei Bücher Dörner). Sonntag, 6. Mai, 11 Uhr, Blitz Button Wagner, Dielheim: Sommergeflüster (Vorverkauf nur bei Blitz Button). Sonntag, 6. Mai, 19 Uhr, Palatin-Restaurant, Wiesloch: Akustik Lichter (Eintritt frei). Info: Vorverkaufsstellen: Buchhandlung Dörner in Wiesloch und Walldorf, Paletti Papeterie & Geschenke Walldorf, Rockin’ Rollin’ Products Dielheim, Ullis Lädl St. Leon-Rot; jeweils nur für die eigenen Konzerte: Rathaus St. Leon-Rot, Schlupfloch Walldorf, Markstube Walldorf, Palatin Wiesloch (auch über Reservix) und Café Art Walldorf. (rö)

"Wir bringen Kultur ins Land", sagte Edgar Berlinghof, Vorsitzender des Kulturfördervereins Kurpfalz, der das Festival erneut veranstaltet. Von einer "wunderbaren Aktion" sprach sein Stellvertreter Jörg Schreiner. Dass das die beteiligten Musiker genauso sehen, machte Rolf Schaude, gleich doppelt mit den "Nachtigallen" und "Blu" dabei, deutlich: "Wir erreichen bei Swingin’ WiWa auch Leute, die uns noch nicht kennen." Und Kollege Robert Ahl findet es "toll, dass hier handgemachte Musik im Vordergrund steht".

"Die Förderung von Kultur liegt uns allen sehr am Herzen", sagte Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab auch stellvertretend für ihre Kollegen, die wieder die Schirmherrschaft über das Festival übernommen haben. Für Wieslochs OB Dirk Elkemann ist Swingin’ WiWa "eine feste Institution im Kulturkalender", für St. Leon-Rots Bürgermeister Dr. Alexander Eger "eine gute Abwechslung" und "immer noch etwas Ungewöhnliches". Dielheims neuer Bürgermeister Thomas Glasbrenner ist "gespannt" und freut sich auf die Veranstaltungen, zumal neben den Festival-Konzerten in Dielheim und Balzfeld auch der "Dielheimer Frühling", der am Montag, 30. April, 19 Uhr, mit den Bands "Art Donuts" und "Tais" als Open Air auf dem Dorfplatz stattfindet, eigentlich in den Rahmen von "Swingin’ WiWa" gehört, bei seiner Premiere aber nur "inoffiziell" dabei ist.

Die bewährte "Nacht der Trommel" macht dieses Jahr Pause, "unser neues Highlight" (Berlinghof) soll die Show von "Indra Wahl & Grooves United" werden, die am 28. April den Staufersaal des Palatins zum Beben bringen will. Mit einer 13-köpfigen Band, Tänzerinnen und Showelementen geht es auf eine musikalische Reise um die Welt. "Man kann tanzen und Spaß haben", verspricht Frontfrau Indra Wahl. Ebenfalls im Palatin: die "Blues Night", an der neben Swingin’-WiWa-Urgestein Timo Gross die französische Sängerin Véronique Gayot und Little Dave beteiligt sind.

Wie schon gewohnt, erklingt wieder Musik in den Rathäusern von Walldorf ("Cool Breeze") und St. Leon-Rot ("Gallantry Music Trio"), in den Autohäusern Wagner ("das wird laut", so Olli Roth) und Pietsch ("Noche Espanola"), das Harry’s beteiligt sich mit seinen regulären Mittwoch-Sessions am Festival, in Walldorf sind in bewährter Manier auch Café Art, Marktstube und Schlupfloch dabei.

Die Musikfans dürfen sich auf Bekanntes wie den "Groove in den Mai" mit K.J. Dallaway und seinen "Friends" freuen, aber auch auf bei "Swingin’ WiWa" neue Gesichter wie "Groove Sauce" , die Amy-Winehouse-Hommage "Amy Blond" oder "Delta Rock". Jede Menge Musik also, sehr zur Freude von (sicher nicht nur) Olli Roth: "Es ist jedes Jahr wieder toll und macht einfach Spaß."