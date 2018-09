Walldorf. (pol/van) Zu einer Kollision ist es am Donnerstag gegen 15.15 Uhr bekommen, wie die Polizei berichtet.

Ein 49-jähriger Radfahrer war an der Kreuzung Walzrute/Bürgermeister-Willinger-Straße unterwegs gewesen, als eine 38-jährige Fiat-Fahrerin das Stoppschild an der Kreuzung missachtete. Die Autofahrerin nahm so die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrradfahrers.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der 49-Jährige zu Boden und verletzte sich unter anderem im Schulterbereich. Er wurde vor Ort von Rettungssanitätern behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstand, steht nach Angaben der Beamten bislang noch nicht fest.