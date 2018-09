Wiesloch/Eschelbronn. (pol/van) Zu gleich drei Gaststätteneinbrüchen ist es in der Nacht zum Sonntag gekommen, wie die Polizei berichtet.

In Wiesloch hatten es Langfinger zunächst auf ein Café abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich über einen Lüftungsschacht Zugang zu den Räumen. Dabei wurde die Deckenverkleidung herausgebrochen. Anschließend wuchteten die Täter die in den Räumen befindlichen Spielautomaten auf und entnahmen wie auch aus einer weiteren Kasse das darin liegende Bargeld.

In der Schwetzinger Straße sind Einbrecher durch eine schmale Türöffnung in eine Pizzeria eingedrungen. Auch hier ließen sie Bargeld aus einer Kasse mitgehen. Die Beamten der Wieslocher Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise gehen an die Rufnummer 06222/57090.

Spielautomaten waren auch das Ziel Unbekannter in Eschelbronn. In der Zeit von Samstnacht, kurz vor Mitternacht, bis Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, gelangten die Unbekannten über den Hinterhof einer angrenzenden Firma in eine Gaststätte. Aus dem aufgehebelten Spielautomaten ließen die Täter Bargeld in aktuell noch nicht bekannter Höhe mitgehen.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900.

Die Höhe des Gesamtschadens aller drei Einbrüche ist derzeit noch nicht bekannt.