Wiesloch. (pol/van) Bereits zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit war eine Zulassungsstelle das Ziel unbekannter Einbrecher. Erst in der vergangenen Woche hatten sie es auf die Zulassungsstelle in Weinheim abgesehen, in der Nacht zum Dienstag - zwischen 3 und 4 Uhr - auf jene der Stadt Wiesloch.

Die Täter wuchteten nach Angaben der Polizei ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zugang zu dem Empfangsbereich der Wieslocher Zulassungsstelle im Adelsförsterpfad. Den dortigen Kassenautomaten sollen die Einbrecher brachial aufgebrochen und Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro mitgehen lassen haben. An dem neben dem Haupteingang stehenden Parkautomaten machten sie sich ebenfalls zu schaffen, allerdings scheiterten hier offenbar die Aufhebelversuche.

Die Wieslocher Polizei hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen. In welcher Höhe dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Sachschaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt. Ob ein Zusammenhang zum Einbruch in der Weinheimer Röntgenstraße besteht, wird derzeit ermittelt.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090.