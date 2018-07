Wiesloch. (pol/mare) Bargeld in Höhe von fast 1000 Euro sowie diverse Schmuckstücke haben Unbekannte am Montagmittag erbeutet. Das teilt die Polizei mit.

Sie verschafften sich demnach brachial Zugang zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schloßstraße. Die Bewohnerin war in der Zeit zwischen 11.45 und 12.40 Uhr außer Haus. Als sie sich im Treppenhaus befand, kamen ihr zwei unbekannte Frauen entgegen, die für den Einbruch eventuell in Frage kommen könnten.

Im Wohnungsinnern wurden Räume und Behältnisse durchsucht und Bargeld wie auch verschiedene Schmuckstücke, darunter Ketten und Ringe, gestohlen.

Die Bewohnerin beschrieb die beiden Frauen wie folgt: Die eine war 35 bis 40 Jahre alt, hatte eine normale, etwas korpulente Figur, war 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte dunkle, nackenlange Haare. Sie trug ein weißes Kleid mit Blumenmuster und hatte eine Tasche dabei.

Ihre Begleiterin war 30 bis 35 Jahre alt, etwas schlanker und größer. Sie trug ein graues, schulterfreies Sommerkleid mit Blumenmuster und hatte dunkle, schulterlange Haare. Sie hatte ebenfalls eine Tasche bei sich.

Bewohner des Hauses oder sonstige Zeugen, die am Montagmittag auf die beiden Frauen aufmerksam geworden sind und Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444, zu kontaktieren.