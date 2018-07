Wiesloch. (pol/mare) Eine aus Leimen stammende Honda-Fahrerin war am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in der Parkstraße unterwegs, als ihr an der Abfahrt Bundesstraße B3 ein bislang unbekannter Autofahrer die Vorfahrt genommen hatte. Das berichtet die Polizei.

Trotz Vollbremsung konnte die Frau einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der unbekannte Mann stieg aus seinem Fahrzeug aus, begutachtete den Schaden und fuhr dann einfach weg.

An dem Honda entstand ein Schaden von 2000 Euro. Ob an dem roten Kleinwagen ebenfalls ein Schaden entstand, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, Telefon 06222/57090.