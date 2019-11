Wiesloch. (pol/mare) Gleich zwei Einbrüche beschäftigen derzeit die Wieslocher Polizei. Davon berichten die Beamten:

> Ein ungebetener Gast brach in der Nacht auf Donnerstag in eine Kindertagesstätte in der Wiesenstraße ein. Der Unbekannte hebelte zunächst ein Fenster ein Stück weit auf, um es anschließend am Griff öffnen zu können. Als er durch das Fenster einstieg, wurde der Alarm ausgelöst, sodass der Täter flüchtete, ohne etwas zu entwenden.

> Ein Unbekannter brach zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Baiertaler Straße ein. Der Täter gelangte über die offenstehende Haustür in den Hausflur und hebelte dort die Tür zum Keller auf.

Anschließend entfernte er die Riegelschlösser an den Kellerabteilen. Dabei entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Bislang ist noch nicht bekannt, ob aus den Kellerabteilen etwas gestohlen wurde.

Zeugen können sich in beiden Fällen unter den Telefonnummern 06222/57090 oder 0621/1744444 melden.