Wiesloch. (pol/van) Unbekannte sind am Samstagmorgen in ein Optikgeschäft in der Hauptstraße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Ein Zeuge alarmierte die Beamten, nachdem er die Alarmanlage bemerkt hatte. Die Streifen des Polizeireviers Wiesloch konnten vor Ort jedoch niemanden mehr antreffen.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, sollen die Unbekannten die Glaseingangstüre zertrümmert und so in das Gebäude eingestiegen sein. Offenbar betraten die Unbekannten nur den ebenerdigen Verkaufsraum. Ob hieraus Brillengestelle, Brillen oder sonstiges gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die am Samstag kurz vor 5 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 zu melden.