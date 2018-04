Wiesloch. (pol/van) Weil ein 19-jähriger Motorradfahrer offenbar beim Grüßen eines entgegenkommenden Bikers abgelenkt gewesen war, prallte er am Sonntag auf der Landesstraße 723 ungebremst auf einen VW. Wie die Polizei berichtet, musste das Auto zuvor an der Einmündung zur B3 in Richtung Bruchsal verkehrsbedingt anhalten.

Der 19-Jährige stürzte. Ein Zeuge sowie der 46-jährige Fahrer des VW leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe, anschließend wurde der Fahrer ins Krankenhaus nach Sinsheim eingeliefert.

Das Motorrad wurde abgeschleppt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.