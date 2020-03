Wiesloch (pol/car). In der Nacht auf Dienstag hat ein Unbekannter einen rechteckigen Gullideckel in die Fensterscheibe eines Büros geworfen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Straße In den Weinäckern.

Der Täter habe das Büro nicht betreten, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Unklar ist, ob der Unbekannte lediglich die Scheibe demolieren oder in das Büro einbrechen wollte.

Das Polizeirevier Wiesloch bittet Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, sich unter 06222/57090 zu melden.