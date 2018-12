Wiesloch. (van) Zu einem Unfall kam es am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße L594 in Wiesloch. Ersten Informationen zufolge gab es zwei Verletzte. Die beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Frontalzusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Über die Schwere der Verletzungen und den Unfallhergang ist noch nichts bekannt.