Wiesloch. (pol/mare) Ein Unbekannter ist am Samstagabend kurz vor 20 Uhr geflüchtet, nachdem er am WieTalBad in der Straße "Am Schwimmbad" ein Fahrrad gestohlen hatte. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er an den Fahrradständern in Höhe des Schwimmbadeingangs mit einer Flex an einem Fahrradschloss hantierte. Als er den Zeugen bemerkte, unterbrach er kurz sein Vorhaben, setzte es dann aber fort und flüchtete schließlich mit dem Rad in Richtung "Neues Sträßel".

Der aufmerksame Zeuge, der die Polizei verständigte hatte, nahm die Verfolgung auf, verlor den Dieb jedoch "In den Breitwiesen" aus den Augen. Auch eine Fahndung mit mehreren Streifenwägen blieb ergebnislos. Das gestohlene Fahrrad hatte einen Wert von über 500 Euro.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 50 bis 55 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, leicht gebräunter Teint. Er hatte sehr kurze, gräuliche Haare mit dunklen Strähnen und eine sogenannte Mönchsglatze. Der Mann trug eine kurze blaue Hose und ein auffallend graues T-Shirt mit einer amerikanischen Flagge auf der Brust.

Weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/757090 zu melden.