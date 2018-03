Wiesloch. (pol/run) Aus einem Optikergeschäft in der Hauptstraße entwendete am Mittwochvormittag ein bislang unbekannter Täter zehn Brillenfassungen der Marke Hugo Boss in einem Gesamtwert von über 2.000 Euro.

In einem unbeobachteten Moment nahm der ca. 30 Jahre alte Täter die nicht gesicherten Fassungen von der Wand und verließ das Geschäft. Folgende Beschreibung liegt der Polizei vor: Ca. 30 Jahre alt, rötlich-blonde Haare.

Bekleidet war der Mann mit einem dunkelblauen, langem Parka mit Fellbesatz und Kapuze. Ereignet hat sich der Diebstahl zwischen 10.30 und 11 Uhr. Kunden, denen eine solche Person aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter Tel.:06222/57090, zu kontaktieren.