Wiesloch. (pol/mün) Am Dienstagabend war ein 49-Jähriger mit seinem Lkw mit knapp 2,5 Promille unterwegs. Zeugen meldeten der Polizei gegen 21.45 Uhr einen schlangenlinienfahrenden Lkw in der Wieslocher Straße. Sie verfolgten das Fahrzeug bis in die Richard-Wagner-Straße, wo der Fahrer seinen Lkw parkte, ausstieg und stark schwankend davonlief, berichtet die Polizei.

Durch die hinzugerufene Polizeistreife wurde der Fahrer kurze Zeit später in seiner Wohnung angetroffen und ein Alkoholtest durchgeführt. Beim Polizeirevier Wiesloch wurde ihm dann eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen, da ihm dieser schon vor längerem entzogen wurde. Wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden die Ermittlungen aufgenommen.