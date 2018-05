Wiesloch. (pol/van) Ein Unfall in der Baiertaler Straße am heutigen Mittwochnachmittag bescherte den Verkehrsteilnehmern erhebliche Behinderungen in der gesamten Innenstadt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 22-jähriger Sprinter-Fahrer in Richtung Ortsausgang, als er in Höhe der Haltestelle Bürgerhaus auf einen 52-jährigen Toyota-Fahrer auffuhr. Dieser hatte wegen eines Rückstaus angehalten. Durch den Aufprall wurde das Auto noch auf einen davor stehenden Hyundai eines 44-Jährigen geschoben.

Der 52-jährige wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sprinter und der Toyota wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Der Verkehr wurde vor Ort von Polizeibeamten geregelt. Die Baiertaler Straße war gegen 16.30 Uhr wieder frei. Allerdings löste sich der Verkehr zur zögernd auf.