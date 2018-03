Wiesloch. (pol/mare) Am späten Samstagvormittag gegen 11.50 Uhr ist es auf der Schwetzinger Straße in Wiesloch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine 88-jährige Fußgängerin aus Wiesloch schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Ein 45-jähriger Mann aus Wiesloch fuhr mit seinem Mercedes auf der Schwetzinger Straße in Richtung Walldorf. In der Nähe der Bushaltestelle Hoschket-Kreisel ging eine 88-jährige Fußgängerin über die Schwetzinger Straße in südlicher Richtung. Der 45-Jährige übersah die Fußgängerin, worauf es zu einem Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin wurde von dem Auto "aufgeladen" und mehrere Meter weggeschleudert.

Hierdurch wurde sie schwer verletzt. Nach notärztlicher Versorgung wurde die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Schwetzinger Straße im Bereich des Unfalls für den Verkehr bis etwa 12.25 Uhr voll gesperrt werden.

Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es ergaben sich nur geringe Verkehrsbeeinträchtigungen.