Wiesloch. (pol/mare) Am Dienstag kurz vor 16.30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen 80-jährigen Audi Fahrer ins Gesicht und beleidigte diesen. Das teilt die Polizei mit.

Der 80-Jährige fuhr zuvor mit seinem braunen Audi Q5 auf der Landesstraße L723 aus Rauenberg kommend und wollte auf die L594 nach Wiesloch abbiegen. Offenbar regte sich der Unbekannte über die vorsichtige Fahrweise des Audi-Fahrers auf, was er zunächst mit mehrmaligem Hupen verdeutlichte.

An der Abfahrt zur L723 musste der 80-Jährige an der Ampel halten. Hier öffnete der Unbekannte die Fahrertür des Audis, worauf der 80-jährige Fahrer offensichtlich aus Schreck die Bremse löste und sein Audi etwa zwei Meter in einen Grünstreifen rollte.

Dort schlug der Unbekannte den 80-Jährigen ins Gesicht und beleidigte ihn. Der Senior wurde dadurch leicht verletzt. Bevor sich der Unbekannte mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit entfernte, zeigte er der Ehefrau des 80-Jährigen, die als Beifahrerin im Audi saß, den Mittelfinger.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222/57090 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.