Walldorf. (pol/mare) Zwei Einbrüche in einem Mehrfamilienhaus in der Stiftstraße ereigneten sich am Dienstagnachmittag. Das teilt die Polizei mit.

Bislang Unbekannte - möglicherweise zwei Frauen - verschafften sich durch die Abschlusstüren der im Dachgeschoss befindlichen Wohnungen Zutritt und durchsuchten die Räume wie auch Schränke. Ob oder welche Gegenstände gestohlen wurden, bedarf der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Eine Bewohnerin, die das Haus gegen 14.30 Uhr verlassen hatte und eine Stunde später wieder zurückgekehrt war, fielen im Treppenhaus zwei Frauen auf, von denen sie eine wie folgt beschreiben konnte: etwa 1,60 Meter groß, rundes Gesicht, hellbraune, zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare; sie trug ein schwarzes T-Shirt und Jeans. Die zweite Frau konnte die Bewohnerin nicht näher beschreiben. Beide hatten Handtaschen bei sich.

Die Ermittlungen des Polizeipostens Walldorf dauern aktuell an.

Zeugen und/oder Bewohner des Mehrfamilienhauses, die zwischen 13 und 15.30 Uhr auf die beiden Frauen aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldorf, Telefon 06227/8419990, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444, in Verbindung zu setzen.