Walldorf. (pol/fro) Eine 69-jährige Radfahrerin war am Sonntag gegen 19 Uhr in der Hauptstraße in Richtung Drehscheibe unterwegs. Zum selben Zeitpunkt hielten sich dort mehrere Kinder/Jugendliche mit ihren Fahrrädern auf – sie fuhren bis in die Fußgängerzone.

Als die Frau auf Höhe des dortigen Juweliers war, querte eines dieser Kinder/Jugendlichen mit dem Bike die Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß kam, wie die Polizei mitteilt.

Die 69-Jährige stürzte und zog sich diverse Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte sie an der Unglücksstelle, bevor sie in einem Krankenhaus weiterbehandelt wurde. Das Kind/der Jugendliche fuhr jedoch davon. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, aufzunehmen.