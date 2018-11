Walldorf. (pol/rl) Bereits am Mittwoch zwischen 17.10 und 17.30 Uhr kam es zu einer Belästigung im Walldorfer Schwimmbad. Laut Polizeibericht zeigte ein junger Mann im Umkleidetrakt einer 52-jährigen Frau seinen steifen Penis.

Der Mann war zuvor aus einer Einzelumkleidekabine gekommen, nahm sein Handtuch von der Hüfte, zeigte sich der Frau und starrte sie an. Die 52-Jährige ging daraufhin in die Duschräume und verständigte dann das Schwimmbadpersonal. Am Freitag meldete sie dann den Vorfall dem Polizeiposten Walldorf.

Täterbeschreibung: 17 bis 20 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, jungenhafte schmächtige Figur, sehr dunkle kurze glatte Haare, dunkle Augen, blasser Teint, flaumartiger Bart, längliches Gesicht. Zeugen oder Hinweisgeber wenden sich an die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444.