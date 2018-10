Walldorf. (pol/fro) Drei bislang unbekannte Täter entwendeten am frühen Dienstag zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr in der Hauptstraße in Höhe der Hirschstraße von dem Außenbereich einer Gaststätte insgesamt sieben Tische und fünfzehn Stühle. Das berichtet die Polizei.

Sie trugen das Mobiliar über die Winterstraße bis hin zur Alten Friedhofstraße, wo sie es zwischen Gärten auf einem verborgenen Grasweg lagerten. Eine Zeugin beobachtete das Trio dabei und sprach die Unbekannten an. Die Diebe flüchteten daraufhin über die Alte Friedhofstraße in Richtung Dannheckerstraße.

An der Ablagestelle fanden die Beamten das gesamte Mobiliar sowie einen schwarzen Roller mit blauem Kennzeichen auf, der am 28. September in Walldorf als gestohlen gemeldet worden war. Dieser konnte dem Besitzer ausgehändigt werden.

Eine Fahndung nach dem Trio blieb ergebnislos. Sie trugen laut der Zeugin alle identische schwarze lange Trainingshosen und blaue Kapuzenjacken mit weißen Streifen an den Ärmeln. Die Kapuzen hatten sie bei der Tatausführung über den Kopf gezogen. Weiterhin hatte einer der Täter eine weiße Maske im Gesicht und dessen Komplize ein dunkles Tuch um die Nase und den Mund.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Trio geben können. Auch Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem gestohlenen Roller gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldorf unter Telefon 06227/8419990 oder beim Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 zu melden.